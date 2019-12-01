Kayıt
04:28 01 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Özsoy

    Semih Özsoy: Asarız, keserizle gelmedik lakin Fenerbahçe'yi de kimseye yedirmeyiz

    © AA /
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images//104073/23/1040732308.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/201912011040732336-semih-ozsoy-asariz-keserizle-gelmedik-lakin-fenerbahceyi-de-kimseye-yedirmeyiz/

    Süper Lig'de iptal edilen gol ve tekrarlanan penaltı kararının tartışma yarattığı maçta Göztepe'yle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de başkan vekili Semih Özsoy sert açıklamalar yaptı. Özsoy, "Asarız, keserizle gelmedik lakin Fenerbahçe'yi de kimseye yedirmeyiz" dedi.

    Ligde son 4 maçta 1 galibiyet alan sarı lacivertlilerde oyuncuları Göztepe önündeki performansları nedeniyle kutlayan Özsoy, "2 puan yitirdiğimiz bir maç oldu ama mücadele için oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Yanlışlarımız var mıydı? Vardı. İnşallah gördüğümüz birkaç eksik ve yanlış da düzeltilir ancak bununla birlikte artık düzeltilmeyeceğine inanmaya başladığımız, endişelendiğimiz, korktuğumuz şeyler de sırasıyla başımıza geliyor. Bugün Türkiye gördü. Yalnızca şunu söylemek isterim ki eğer bu Fenerbahçe'nin lehine olsaydı Türkiye şu an neyi konuşuyor olurdu. Nihat Özdemir'in Fenerbahçeliliği, Federasyon'un ne kadar Fenerbahçe'yi desteklediğini, bu algı operasyonlarının, yavaş yavaş oynanan tiyatronun sonucuna gelmiş gibi gözüküyoruz" diye konuştu.

    ‘Malatya maçında neden olmadı’

    Fenerbahçe Spor Kulubü logosu
    © Fotoğraf : Fenerbahçe
    Fenerbahçe Kulübü, TFF'yi ve savcıları göreve çağırdı
    "Bugün iki takımı da kutluyorum, bu kadar yanlış kararlarlar oyunun çığırından çıkmaması futbolcuların iyi niyetine bağlı bir şey" diyen Özsoy, "Penaltı pozisyonuna geldiğimizde evet tekrar edilmesi gerekiyordu, attığımız gol iptal edildi ama tekrar söylüyorum ya bu bize olsaydı ne olurdu. Madem bu kadar teknolojiden çabuk yararlanabiliyor geçen haftaki Malatya maçında neden olmadı. Oranın 2 puanı nasıl izah edilecek. Sırf bu da değil, sarı kartlardaki çifte standartlar, hakemin bizim ikinci golümüzü 4 buçuk dakika gözden geçirip nasıl bir şey bulurum diye ileri geri gidip gelme çabası. Bu kadar kolay VAR'a gidiliyorsa Kayserispor maçında neden gidilmedi. Bunların tamamına baktığımızda 3-5 hafta önce hiç ortada bir şey yokken, 'Fenerbahçe kollanıyor, Nihat Özdemir Federasyonu' algısıyla yapılmak istenen neymiş maalesef bedelini çok ağır ödeyerek gördük. İnsanların aklını başına toplaması lazım, çok geç olmadan bu yanlışlardan dönülmesi lazım" dedi.

    ‘Fenerbahçe Spor Kulübü büyüktür, dediklerini yapar’

     Fenerbahçe'nin bunlarla başa çıkacak güçte olduğunu belirten Başkan Vekili Özsoy, "Biz yola çıktığımızda dedik ki kötü şeylerden uzaklaşalım, birlikte düzeltelim. Rakiplerimiz, 'Düştüğümüzde isteğimiz çalınır' diye kendi ayağı çime takılan futbolcuda bile 3 kişi el kaldırıyor Federasyon’la gerekli iletişimi kurmaya çalışıyoruz ama Alanyaspor maçıyla başlayan bir süreç var. Geçen haftaki Emre'nin pozisyonuna baksınlar. Puan kayıplarında hakemlerin çok etkisi olmaya başladı. Ali Başkan'ın söylediği ve hala cevabını beklediğimiz, bizim galip geldiğimiz maçlardaki hakemlerin tekrar atanmaması, lehimize yapılan hatalarda hakemlerin tekrar atanmaması. Fenerbahçe Spor Kulübü büyüktür, dediklerini yapar. Bu söylediklerimiz gerekli merciler tarafından ciddiye alınmalıdır. Biz hiç asarız, keserizle gelmedik lakin Fenerbahçe'yi de kimseye yedirmeyiz. Her seferinde Nihat Başkan'a söylüyoruz ancak Federasyon Fenerbahçeli gibi bir algı oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

    © Fotoğraf : Twitter
    Rıdvan Dilmen: Bakın ben su içiyorum, İrfan Can ve Visca'yı isteyen Fenerbahçe de böyle bir bardak su içsin
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise açıklama yapmadan Bornova Stadı'ndan ayrıldı.

    Mehmet Sepil: Başkana kalp krizi geçirtecek bir maçtı

    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından, "İçerde Ali Koç başkana dedim. Başkana kalp krizi geçirtecek bir maçtı. İyi bir maç oldu. Biz yenmek için çıktık. Fenerbahçe'nin zaten kazanmaya ihtiyacı vardı. İki tarafın da istediği olmadı. Oldukça enteresan bir maç oldu. Biz iyi oynadık, Göztepe'nin oynadığı oyundan, gösterdiği dirençten memnunum. Önümüzde 4 hafta var daha iyi olacağız. Futbolun içinde gerginlikler oluyor. İkinci yarıda tribündeki gerginliğe Ali başkan da ben de müdahale ettik. Yurt dışında da bu kadarı oluyor. O kadar büyütmeyelim. Ön tarafta Fenerbahçeliler oturuyordu Ali Başkan onları sakinleştirmek için gitti. İki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Stres içinde bir maçtı ama maç sonunda sarılıp birbirimizi tebrik ettik" dedi.

    İlgili konular:

    Semih Özsoy: Slimani gitmek istiyordu
    Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu: Gönül ferman dinlemiyor
    Fenerbahçe zirveye biraz daha yaklaştı
    Etiketler:
    Mehmet Sepil, Ali Koç, VAR, Malatya, Türkiye, Semih Özsoy, Fenerbahçe, Göztepe
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen World Bull Dance Your Style Yarışması öncesi kameraların önünde poz veren Küba'lı yarışmacı Lment.
    Red Bull yarışmalarında kameraya yansıyan etkileyici anlar
    Karikatür
    Trump'tan Afganistan'a 'sürpriz ziyaret'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet