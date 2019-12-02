Galatasaray: Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle 3D olarak paylaşıyoruz

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabında dün akşam oynanan Trabzonspor maçına ilişkin olarak bir paylaşımda bulunuldu. Maça dair görüntüler, 'telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına' 3D olarak paylaşıldı.

Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kalırken tartışmalar sürüyor.

Trabzonspor, Akyazı'da oynanan maçın 50. dakikasında Sörloth ile 1-0 öne geçti. Galatasaray cephesi ise gol öncesi Sörloth'un Marcao'ya faul yaptığını ve golün geçersiz sayılması gerektiği tepkisinde bulundu. Galatasaray sosyal medya hesabından bu pozisyonla ilgili paylaşımda bulundu.

📺 Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz. 😎 pic.twitter.com/pILydMwO3W — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 2, 2019

​Paylaşımda "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına '3D' olarak paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.