Galatasaray: Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle 3D olarak paylaşıyoruz

Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kalırken tartışmalar sürüyor.
Trabzonspor, Akyazı'da oynanan maçın 50. dakikasında Sörloth ile 1-0 öne geçti. Galatasaray cephesi ise gol öncesi Sörloth'un Marcao'ya faul yaptığını ve golün geçersiz sayılması gerektiği tepkisinde bulundu. Galatasaray sosyal medya hesabından bu pozisyonla ilgili paylaşımda bulundu.
📺 Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz. 😎 pic.twitter.com/pILydMwO3W— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 2, 2019
Paylaşımda "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına '3D' olarak paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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