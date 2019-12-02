Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Takım sonuncu olmasaydı erkekler bana bırakmazdı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı ve transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

”Ben geçmiş dönemde Erol Başkan'ın davetiyle yardımcı başkan olarak görev almıştım ama yoğunluktan dolayı fazla aktif değildim. Başkan arayışı devam ederken hiçbir erkek görevi devralmak istemedi yoksa kalmazdı bana" diyen Gözbaşı, şöyle devam etti:

"Takım zaten sonuncu olmasaydı erkekler bırakmazdı bana. Göreve gelmemizden sonra Kayserispor ligin en sempatik takım oldu. Şehrin büyükleri, belediye başkanları, eski bakanlar geniş bir katılımla benim olmamı istediler. Beni aradılar. Ben işlerimden dolayı çok yoğundum.

'Türk kadınlarının eve kapatılmadığını göstermiş olduk'

Şehirde ilk defa herkesin fikir birliğine varmış olduğu konu da kabul etmek zorunda kaldım. Yurt dışından önemli basın kuruluşları röportaj yapmak istiyorlar. Ülkemiz Türk kadınlarının eve kapatılmadığını istendiğinde neler yapabileceğini göstermiş olduk, sembol olduk.

'Zor bir görevin altına imzamı attım, ama elimden geleni yapacağım'

Takımımız şu anda zor durumda. Hala çalışıyoruz. Zor bir görevin altına imzamı attım ama elimden geleni yapacağım. Şu anda tek amacımız takımı ligde tutmak. İyi bir başlangıç yapamadık. Tek tek konuşuyorum. 3 hoca değişti, 3 başkan değişti ve haliyle birçok transfer… Her şey üst üste gelmiş. Oyuncularla diyaloğum iyi. Dil sorunu olmadığı için iletişim kuruyorum. Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanıyım, futbolun ülkesinin. Mensah bir röportajında ‘bir teklif gelirse annemiz Berna hanım ile kariyerimi planlarım’ demiş. Ben ona öyle söylemişim çünkü. Böyle moralin bozuk olmaz. Onu o şekilde söylemiş. Hani ben ona demişim. Devre arasına kadar oynayacaksın ya da sonuna kadar oynayacaksın. Ama seni de dinler kariyerini planlarız.”