Futbolun en prestijli ödülünde liste sızıntısı: Messi, Ballon d'Or rekoru kıracak mı?

Her yıl dünyanın en iyi erkek ve kadın futbolcularının seçildiği Ballon d'Or ödül töreninin 64'üncüsünün bu gece Paris'te düzenlenmesi öncesi, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin yüzünün bir kez daha güleceği iddiası medyaya sızdı.

France Football'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek, Türkiye'de Tivibu tarafından canlı yayımlanacak Ballon d'Or 2019 töreninde, en iyi erkek futbolcu ödülüne dair bir puan listesi, sosyal medyaya düştü.

'Sözde' listeye göre ödülü Messi kazanacak, Liverpool forması giyen Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk ikinci gelecek.

D accord avec ce classement et la 7eme place de Mbappe ?#BallonDor2019 pic.twitter.com/zuHCIkNnHr — TEAM PSG ULTRA (@TEAMPSGULTRA) December 2, 2019

​Buna göre yine Liverpool forması terleten Mısırlı golcü Mohamed Salah, üçüncü olacak.

Ballon d’Or :



Le classement final a fuité et le Top 3 est



🥇 MESSI

🥈 VAN DIJK

🥉 SALAH



Vous en pensez quoi ? Fake ou possible ? pic.twitter.com/SyfbWXI5By — FR-Barça (@FRBarca__) December 1, 2019

Eğer sızıntı doğruysa 'futbolun uzaylısı', en fazla Ballon d'Or ödülü kazanan oyuncu olacak ve ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'yu geçecek.

İlk kez 10 yıl önce aldığı Ballon d'Or'a bu gece de layık görülürse, Arjantinli oyuncu, futbolun bu en prestijli ödülünü toplamda 6 kez kazanmış olacak.

Messi daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 yıllarında Ballon d'Or ödülünü kucakladı. Geçen yıl ise ilk 3'e bile giremedi.

Artık Juventus forması giyen Portekizli yıldız Ronaldo ise 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 yıllarında Ballon d'Or kazandı.