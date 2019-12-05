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    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz

    Galatasaray Başkanı Cengiz'den Fatih Altaylı'ya: Aileme, sürücüme bir saldırı olursa sorumlulardan biri sensin

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    Spor
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koruma altında bulunduğunu belirterek aracında çakar kullanmasının yasal olduğunu belirtti. Cengiz, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya yönelik olarak da "Ailem, sürücüm, korumam, şahsım ve araca hayati veya maddi bir saldırı olursa doğrudan sorumlulardansın" dedi.

    Fatih Altaylı, Habertürk'te 'Allah da sizi güldürsün' başlığıyla yayımlanan yazısında yasak olmasına rağmen aracında çakar kullandığı ileri sürülen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına yer verdi. 

    Sözlerinin başında "Burak Yılmaz’ın kullandığı otomobilde kanunen yasaklı çakar kullandığını televizyonda açıklamış, bu köşede de yazarak gündeme getirmiş ve İçişleri Bakanlığı’ndan konu ile ilgili açıklama beklediğimizi yazmıştık" hatırlatmasında bulunan Altaylı, şöyle devam etti:

    "Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaparak, Burak Yılmaz’ın otomobiline taktırmış olduğu çakar lambaların yasal olmadığını ve gerekli işlemin yapıldığını açıkladı. Aynı yazının sonunda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’le ilgili olarak bir okurun yaptığı ihbarı ve sosyal medyada yer alan görüntüleri de anmış ve ‘Burak Yılmaz’ın yasa dışı çakar kullanma hakkı yok ise, Mustafa Cengiz’in de yoktur’ demiştik.

    Bu konudaki açıklama Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz’den geldi. Başkan Cengiz şöyle diyor:

    ’Bu video yeri düzenleme öncesi çekilmiş bir videodur. Yeni düzenlemeye göre sadece 29 makam çakar kullanabilecektir. Ben İçişleri Bakanlığı kararı ile koruma altında olduğumdan üst çakar lamba kullanabiliyorum. Düzenlemeden sonra bu hak verildi. Karayolları Trafik Kanunu’nun 71. Maddesinde yer alan hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile kolluk kuvvetlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesindeki sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı sistem bulundurulabilecek. Bizim aracımızda da artık bu var.’

    'Cengiz bana da sorumluluk yüklemiş'

    Başkan Mustafa Cengiz bana da ‘Ailem, sürücüm, korumam, şahsım veya araca hayati veya maddi bir saldırı olursa doğrudan sorumlulardansın’ diye bir sorumluluk yüklemiş. Sosyal medyada yüzbinlerce kez izlenen bir videoyu kullandığım için.

    Sayın Başkan, Mülkiyelisiniz. Kanun kitap bildiğinizi söylersiniz. Ama ben yine de hatırlatayım. Aracınızın plakasının sosyal medyada yayınlanmış olmasından dolayı bir tehlike zannına kapıldı iseniz çözümü çok basit. Resmi Gazete’nin 7 Mayıs 2010 günü yayınlanan nüshasında Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yayınlandı. Şöyle diyor:

    'Çok kolay bir işlem'

    ’Aracın tescil plaka numarası, can ve mal güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde mülki amirin talebi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile aracın kayıtlı olduğu yer trafik tescil kuruluşunda başka bir tescil plaka numarası ile değiştirilebilir.’ Buna göre eğer güvenliğinizi tehlikede görüyorsanız hemen değiştirebilirsiniz. Çok kolay bir işlem."

    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, Saldırı, çakar, Araç, Galatasaray, Fatih Altaylı, Mustafa Cengiz
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