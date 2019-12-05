İtalyan gazetenin ırkçı manşeti tepki topladı

İtalya’nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, birbirlerine karşı mücadele edecek iki eski takım arkadaşı Romelu Lukaku ve Chris Smalling için, oyuncuların ten rengine atıfla ‘Black Friday’ (Kara Cuma) manşetini attı. Gazete büyük tepki çekti.

Manchester United’ın eski oyuncuları Romelu Lukaku ve Chris Smalling’in yarınki maçlarını duyuran Corriere dello Sport, ‘Kara Cuma’ başlığı nedeniyle eleştirilerin odağına oturdu.

İki futbolcunun fotoğrafına yer veren gazete, “Lukaku ve Smalling, Manchester United’taki eski takım arkadaşları, bugün Inter ve Roma’nın yıldızları, bu mücadele içinde bir mücadele” diye yazdı.

Italian daily Corriere dello Sport has been accused of fuelling racism with its front page 'Black Friday' headline - with Roma and Inter Milan condemning the decision — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 5, 2019

Gazetenin, ligdeki ırkçılık sorununa ışık tutmak isteme ‘çabası’ şu ifadelere yansıdı: “Yuhalayan aptalların yüzüne karşı bunun yerine yarın herkes çocuklar gibi ‘oh’ çığlıkları atmalı. Kara Cuma olacak, ama sezon sonu satışın sonu değil.”

Ancak kullanılan tabir iyi olduğu söylenen niyeti gölgede bıraktı.

Gazeteye ilk tepki Smalling’in kulübü Roma’dan geldi. Twitter hesabından ilk sayfanın fotoğrafını paylaşan Roma, bu yorumun yersizliğini vurgulamak için sosyal medyada sık kullanılan bir kalıba başvurdu. ‘Kimse, kesinlikle hiç kimse, tek bir kişi bile böyle bir yorum yapmazken Corriere dello Sport bu manşeti attı’ anlamına gelen bir ifade kullandı.

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019

Lukaku’nun takımı Inter ise gazeteyi doğrudan anmadı ancak “Futbol tutkudur, kültürdür ve kardeşliktir. Biz ayrımcılığın her türlüsüne karşıyız ve karşı çıkmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Football is passion, culture and brotherhood.



We are and always will be opposed to any form of discrimination.

#BUU #BrothersUniversallyUnited #NoToDiscrimination #FCIM — Inter (@Inter_en) December 5, 2019

Futboldaki ayrımcılığa karşı kurulan ‘Fare’ adlı organizasyon da, “Medya her gün ırkçılığı körüklüyor” ifadelerini kullandı.

İtalyan liglerinde ırkçılık örneklerine sık rastlanıyor. Bu sezon Romelu Lukaku ve Mario Balotelli maç esnasında ırkçı sloganlara maruz kalan isimlerin son örnekleri olarak kayıtlara geçti.

Lukaku’yu durmanın tek yolunun ‘ona yemesi için 10 muz vermek’ olduğunu söyleyen bir TV yorumcusu kovulmuştu. Geçtiğimiz hafta İtalya’nın üst düzey 20 spor kulübü açık bir mektup yayımlayarak ‘İtalyan futbolunu seven insanlardan’ ırkçılığa karşı birleşmelerini istemişti.