Bakanlıktan 'Real Madrid'le sponsorluk anlaşması' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Real Madrid'le sponsorluk anlaşması yapıldığına yönelik haberleri yalanladı.

İspanyol futbol devi Real Madrid ile sponsorluk anlaşması yapıldığı iddialarına Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

Bakanlık bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır" denildi.

İspanyol kulübe yakınlığı ile bilinen Marca gazetesinde bugün yer alan haberde, Real Madrid ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sponsorluk anlaşmasına vardığı yazılmıştı. Habere göre Bakanlık, Türkiye’yi tanıtma kampanyası kapsamında Madrid kulübüne yıllık 12 milyon euro ödeyecek, İspanyol ekibin antrenman formalarında Türkiye yazılı görseller yer alacaktı.