Eczacıbaşı VitrA finalde

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde ilk seti 25-21 kazanan Eczacıbaşı VitrA, 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-23 ile hanesine yazdıran Igor Gorgonzola, durumu 1-1'e getirdi. Türk temsilcisi, üçüncü sette 25-11 galip gelerek 2-1 üstünlük yakaladı. Dördüncü sette rakibine 25-23'lük skor üstünlüğü sağlayan İtalyan ekibi, durumu 2-2 yaptı. Tie-break setine iyi başlayan turuncu-beyazlılar 15-13'lük üstünlük sağladı ve mücadeleden 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı VitrA, şampiyonanın finalinde bir diğer İtalya ekibi Imoco Volley ile yarın TSİ 15.00'te karşılaşacak.

Yarı finalde Imoco Volley'e elenen VakıfBank ise yarın TSİ 12.00'de Igor Gorgonzola ile üçüncülük mücadelesi verecek.