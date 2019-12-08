VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Çin'in Shaoxing kentinde devam eden 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden VakıfBank, üçüncülük karşılaşmasında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

​Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi’nde oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 26-24, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-21 üstün tamamlayan VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 2016’nın ardından 2. kez bronz madalyanın sahibi oldu.