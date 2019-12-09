Çin'de milli marş okunurken bayrağa bakmayan Fransız basketbolcuya ceza

Çin’de oynayan Fransız basketbolcu Guerschon Yabusele, milli marş çalarken Çin bayrağına bakmadığı gerekçesiyle 10 bin yuan (yaklaşık 8 bin 250 TL) para cezasına çarptırıldı.

Çin’de Nanjing Tongxi Monkey King adlı takımın formasını giyen eski NBA yıldızı Guerschon Yabusele, cuma günü oynanan maçta Çin’in ulusal marşı olan ‘Gönüllüler Marşı’nın çaldığı sırada başı önündeyken kameralara yakalandı.

Çin Basketbol Federasyonu bunun üzerine Yabusele’ye ‘ciddi bir uyarıda’ bulundu ve oyuncuya 10 bin yuan (yaklaşık 8 bin 250 TL) para cezası verdi.

Former-#Celtics player Guerschon Yabusele fined 10,000 yuan ($1,422) by #CBA league after he failed to look at China's national flag during the pre-game playing of China's national Anthem. https://t.co/Ue6MQsoSpp pic.twitter.com/szxS07NUX2 — Global Times (@globaltimesnews) December 8, 2019

Sosyal medyayı ikiye böldü: O Çinli değil

Yabusele’ye verilen ceza, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da kullanıcıları ikiye böldü. Bir kullanıcı, “Çin’den para almaktan gayet mutlu ama ona saygı göstermiyor” derken oyuncunun takımdan kovulmasını ve hatta ligden uzaklaştırılmasını talep edenler de oldu.

Ancak bazı kullanıcılarsa cezayı biraz sert buldu. Bir kullanıcı, “Bu saçmalık. Öncelikle o, Çinli değil. Dahası ayağa kalktı ve hakaret edici herhangi bir davranışta bulunmadı” diye hatırlattı. Bir diğer kullanıcı ise bu tarz uygulamaların çağdışı olduğunu savundu.

Daha önce de ceza konusu oldu

Çin Basketbol Federasyonu’nun kurallarına göre oyuncular ulusal marş çalarken bayrağa bakmak zorunda. Guerschon Yabusele de 'milli kuralları' çiğneyen ilk yabancı sporcu değil.

Geçen yıl da Shandong Luneng'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Diego Tardelli, milli marş sırasında yüzünü kaşıdığı için bir maç ceza almıştı.

Devlet Başkanı Şi Cinping’in yönetiminde Çin’deki milliyetçi düzenlemeler bir adım ileri taşındı. 2017 yılında kabul edilen bir yasayla ulusal bayrağa saygısızlık edenler üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.