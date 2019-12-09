WADA’dan Rusya’nın 4 yıl uluslararası yarışmalardan men edilmesi kararı

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) bugün İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı toplantıda, Rusya'nın 4 yıl boyunca tüm uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi kararı aldı.

Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA) Başkanı Yuriy Ganus’un açıklamasına göre, 12 üyeli WADA Yönetim Kurulu, Uyum Komitesi’nin tavsiyesi üzerine Rusya’ya yönelik yaptırım kararını onayladı. Karar doğrultusunda Rusya, 4 yıl boyunca uluslararası spor müsabakalarından men edilecek.

Karar, Rusya’nın ocak ayında Moskova’daki bir dopingle mücadele laboratuvarından WADA’ya değiştirilmiş veri sunduğu iddiasının ardından geldi.

Rusya, devlet destekli doping programı yürütüldüğü suçlamaları sebebiyle üç yıllık bir uzaklaştırmanın ardından RUSADA’nın üyeliğinin yenilenmesi koşulları çerçevesinde WADA’ya, veri iletmişti.

Yeni kararın ardından, RUSADA’nın üyeliği bir kez daha uygunsuz bulunmuş oldu. Böylece Rusya bayrağı gelecek iki Olimpiyat Oyunları’nda dalgalanamayacak.

WADA Başkanı Craig Reedie’nin duyuracağı karar doğrultusunda Rusya dört yıl boyunca büyük uluslararası etkinliklere katılamayacağı gibi ev sahibi de olamayacak.

Rusya’nın St. Petersburg kenti UEFA Avrupa Şampiyonası’nın dört maçını ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini ağırlayacak. WADA’nın kararı, bu etkinlikler kıtasal olduğu için durumu etkilemeyecek.

Ancak kararın ardından finallere katılma şansı elde etmesi halinde Rusya’nın gelecek yıl Katar’da yapılacak Dünya Kupası’nda yer alma ihtimalini tehlikeye atıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı WADA’nın Lozan’daki toplantısı öncesinde, kendilerine yöneltilen suçlamaları ‘siyasi’ olarak nitelendirmiş ve Rusya’nın, uluslararası spor faaliyetlerinin dışında bırakılması amacı taşıdığı açıklamasını yapmıştı.