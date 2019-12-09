Alex 'Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönecek misiniz?' sorusunu yanıtladı: Benim yerime plan yapıyorsunuz

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Alex de Souza, saçlarının dökülmesini önlemek adına PRP yaptırtmak için saç ekim uzmanı Dr. Emrah Cınık’la bir araya geldi. Burada basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Alex, Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceklerinin çok kısıtlı olduğunu belirtti.

Antrenörlük eğitimi alan Alex, Fenerbahçe’ye teknik direktör olarak dönüp dönmeyeceği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Aslında biraz komik buluyorum bu soruları, çünkü Fenerbahçe’nin şu anda bir teknik direktörü ve başkanı var. Ben Alex olarak kendimi Fenerbahçe’ye ya da başka bir takıma transfer edemiyorum. Bunları karar veren kişilerin bu kararları alması lazım. Futbol kariyerimi bitirdikten sonra, sahalardan kaynaklı yıpranmışlığı gidermek adına ailemle vakit geçirmek istemiştim. Teknik direktörlük de zamanla bakacağım bir olaydı. Bu da şu anda benim için sıcak bir fikir olarak ortaya çıkıyor. Bunun için bir süreç var ve bunu işletiyorum. Ben ‘geliyorum’ dediğim zaman tabii ki Fenerbahçe’ye gelemeyeceğim. Bu takdir edilirse, o zaman konuşulur. Emre hala aktif oynuyor. Milli takımı Euro 2020’ye taşıdı. Volkan teknik ekiple çalışıyor. Ben kurslarıma devam edeceğim ve belgelerimi alacağım. Sonrasına bakacağız.

Alex 'Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönecek misiniz?' sorusunu yanıtladı: Benim yerime plan yapıyorsunuzhttps://t.co/V6roqtDcfa pic.twitter.com/TKVbnvEUjp — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 9, 2019

​Şu anda 2021’e kadar diplomamı alıp, kurslarımı tamamlayıp ve yapmam gerekenleri yapıp sonrasına bakmak istiyorum. Benim kendimle ilgili planlarım bu iken, sizler benden daha aceleci davranıp benim yerime planları yapıyorsunuz. Kurslarımı tamamlayıp, benim için zamanın ne göstereceğine bakmak istiyorum. Bu gelişimde Dr. Emrah beyi ziyarete geldim. Fenerbahçe ile ilgili fazla ziyaretim olmayacak, çok uzun süre de kalmayacağım. Daha sonra da Brezilya’ya döneceğim. Benim Fenerbahçe’yle, başkan Ali Koç’la olan ilişkim sabit. Fırsat buldukça mutlaka fikir alışverişinde bulunuyoruz, Almanya’daki turnuvaya da gittim Fikirlerimi hiçbir zaman esirgemedim. Ancak Fenerbahçe’nin transfer ekibiyle hiçbir bağlantım yok. Fenerbahçe’nin bu konuyla ilgilenen profesyonelleri var."