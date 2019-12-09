Rusya Başbakanı Medvedev: Spor örgütlerimiz WADA’nın kararına itiraz etmeli

Medvedev, bugün yardımcılarıyla yaptığı toplantıda, “WADA’nın sporcularımızla ilgili kararlarını görmezden gelmek mümkün değil. Şimdi ayrıntılı analize girmeyeceğim, bu yakınlarda bir röportajımda, mevcut durumda Rusya tarafında, spor camiamızı kastediyorum, dopingle ilgili büyük sorunların olduğu ortada olduğunu söyledim, bunu inkar etmek mümkün değil” dedi.

Ama diğer yandan tüm bu kararların, daha önce cezalandırılan ve cezasını çeken sporculara yönelik tekrarlanmasının, “bunun, kronik hâl alan Rusya karşıtı histerinin devamı olduğunu” gösterdiğini kaydeden Medvedev, “Bundan sorumlu örgütlerin, tüm bu konularda yetkisi olan Rus örgütleri kastediyorum, böyle bir karara itiraz edilmesi konusunu düşünmeli” ifadesini kullandı.