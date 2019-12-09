Rus futbol hakemleri şubatta Türkiye'de toplanacak

Rusya Premier Ligi, hafta sonu oynanan 19. hafta karşılaşmalarıyla ilk yarıyı tamamlayarak mart ayına kadar sürecek uzun bir kış dönemi arasına girdi.

Rusya Futbol Birliği Hakemlik ve Teftiş Departmanı Başkanı Aleksandr Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Her zaman olduğu gibi Türkiye’de toplanacağız. Oturup her şeyi tartışacağız ve anlamaya çalışacağız. Kampımız muhtemelen şubatta yapılacak. Takvim yılı değil sezon olarak çalışıyoruz. Bazılarımız ilk yarıyı hiç düşüş yaşamadan geçirdi, bazılarınki inişli çıkışlı oldu. Ama biz bir ekibiz. Sonuçları sezon sonunda değerlendireceğiz” dedi.