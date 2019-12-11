Kayıt
13:44 11 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Ali Koç: Olabileceğimiz yerin 7-8 puan gerisindeyiz

    © DHA /
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104081/25/1040812542.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/201912111040812592-ali-koc-olabilecegimiz-yerin-7-8-puan-gerisindeyiz/

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Demir Grup Sivasspor maçı ile ilgili olarak "Biz kazanacağımıza inanıyoruz, bizim için bu maç önemli bir dönüm noktası. Biz de iyi oynuyoruz. Önemli olan iyi oynamadığınız maçları kazanmak. Biz kendi hatalarımız ve hakem hataları nedeniyle olabileceğimiz yerin 7-8 puan gerisindeyiz" dedi.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin antrenmanını ziyaret etti. Ali Koç, antrenman öncesi basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    Hafta sonu ligde oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçını değerlendiren Ali Koç, "Sivas'a gitmeyi her zaman severiz, benim 'Anadolu'nun Kadıköy'ü' dediğim yerlerden biri. Ama bu sefer maç normalden çok daha zor geçecek. Sivasspor çok iyi top oynuyor, iyi mücadele ediyorlar, iyi bir takım olmuşlar. Biz kazanacağımıza inanıyoruz, bizim için bu maç önemli bir dönüm noktası. Biz de iyi oynuyoruz. Önemli olan iyi oynamadığınız maçları kazanmak. Biz kendi hatalarımız ve hakem hataları nedeniyle olabileceğimiz yerin 7-8 puan gerisindeyiz. Umarım üzerine koyarak devam edeceğiz" diye konuştu.

    'Hepimiz aynı gemideyiz, hepimizin sorunları var'

    Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapılarak, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Ali Koç, şunları söyledi:

    "Biz bu konuda daha Türkiye Futbol Federasyonu'na gitmedik. Arkadaşların lisans kurulu ile bugün bir toplantısı var, ondan sonra gerekli açıklamayı yaparız. İşin özü; UEFA'nın yapmış olduğu Finansal Fair Play (FFP) birçok ülkede meyve vermesine rağmen bizde vermedi. İş başa düştü, yerel FFP yaptık. Ama bunun da doğru kullanılması, sınırların iyi belirlenmesi lazım. Türk futbolu bir gecede bu duruma gelmedi. Ben bu konuları çok önceden söyledim. O zamanlar sadece Saffet Sancaklı bu konuda yorum yapıyordu. Buyurun işte oraya geldik. Burada önemli olan Türk futbolunun tüm yapısının hizmet edebilecek noktaya gelebilmesi. FFP tek sorun değil birçok sorunumuz var. Genç futbolcu yetiştiremiyoruz, en yaşlı lig biziz, Avrupa'da altyapıdan en az futbolcu çıkaran ülkeyiz. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) uygulamaya çalıştığı yeni lisanslama tüm yapısal sorunların sadece bir parçası.

    Düğmeyi baştan doğru iliklemek gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz, hepimizin sorunları var. Bu talimatnamenin yazılmasında bazı kulüplerin emeği var, bunların başında Fenerbahçe geliyor. Biz 2 yıldır bizden önce yönetimde dahil La Liga modelini inceledik. Bu konulara yabancı değiliz. Bunun doğru uygulanması, limitlerinin doğru belirlenmesi gerekiyor. Bizde şöyle bir üzücü verici bir nokta var; önce açıklama oluyor sonra kervan yolda düzülüyor. Yeniden yapılandırmada bunları yaşadık, banka CEO'su ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı televizyonda güzel anlatıyorlar ama doğru kurgulanmadığı için 31 Mart seçimlerine bu malzeme oldu. Devletimiz çare üretmek adına bu durumdan nasıl çıkabiliriz diye düşündü ama sınırları belirlenmediği için istenilen sonuçlara varılamıyor. Önce yapalım, anlaşalım, herkesin imza atabileceği bir noktaya gelsin sonra da duyuralım. TFF'nin uygulaması 19 Haziran'da hazırlanmıştı ama resmi olarak 2 Eylül'de anons edildi. Transfer dönemi de bitmişti o tarihte. Sonra yayıncı kuruluşla yeniden değerleme yapıldı. Kulüplerin gelirleri düştü. Bu talimatnamenin bu yıl değil önümüzdeki yıllarda yapılması lazım. O yüzden günü değil genel durumu konuşmak lazım."

    'Devletin yapmış olduğu yeniden yapılandırmanın suistimal edilmesi bizi üzdü'

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplerin borçlarını yapılandırması konusunda devletin iyi niyetinin suistimal edildiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

    "Yeniden yapılandırma konusunda devletimizi de anlıyorum, herkese eşit davranmalı ama bize sunulanlar bizim sıkıntımızı gidermiyor, diğer kulüplerin de sorunlarının giderildiğini zannetmiyorum. Devletimizin bu yaptığı müdahale ne yazık ki seçim malzemesi haline getirildi. Bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma gayet doğaldır. Müşteriyi daha rahat harekete geçirmek için önemlidir. Gemiyi yeniden yüzdürmek için bunlar yapılır. Müşterinin ayakta durması lehinedir, iki taraf aynı gemidedir. Futbol sektörünün, diğer sektörlerden bir farkı yoktur. 'Çiftçinin parasını futbolcuya veriyorlar' çok yakışıksız bir yaklaşımdır. Bu sektörün de bir şekilde ayağa kalkması lazım. Evet bazı hatalar yapılmıştır, yanlış yönetilmiştir; bunlar gerçektir, yöneticilerin kulüplerin sorunudur ama bunlar gerçekleşmezse bu bankaların da sorunu olur. Devletin iyi niyetle yapmış olduğu bir girişimin suiistimal edilmesi bizi üzdü."

    Etiketler:
    puan, Maç, Süper Lig, Sivasspor, Fenerbahçe, Ali Koç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tren evlerine neredeyse dokunarak geçerken...
    Raylar üzerinde yaşam: Hanoi’den şaşırtan kareler
    Karikatür
    Putin: WADA’nın Rusya kararı siyasi ve olimpiyat tüzüğüne aykırı
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet