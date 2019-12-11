İrlandalı boksör Conlan: Rus Nikitin’e yenildikten sonra duşta ağlayıp Putin’e tweet attım

Brezilya’daki Yaz Olimpiyat Oyunları’ndaki çeyrek final dövüşünde Nikitin’e karşı yenildiğini açıklayan hakemlere orta parmaklarını gösteren İrlandalı boksör Conlan, ESPN UK’ye yaptığı açıklamada bulundu. Conlan, mağlubiyetten sonra öfkesini dindirmek için duş aldığını ve Putin’e tweet attığını ifade etti.

“Olimpiyat şampiyonu olmak hayalimdi. Duşa girdim, duşun içinde oturdum ve kendimi tutamayıp ağlamaya başladım” diyen Conlan, dövüşten kısa süre sonra hayal kırıklığı ile Putin’e maçın sonucunun önceden belirlendiğini iddia ettiği bir tweet atmıştı. Söz konusu tweet, 17 bin kez yeniden paylaşılmıştı.

Conlan, “Putin’e bir tweet atıp ne kadar para verildiğini öğrenmesine olanak verdim. O da viral oldu” dedi.

​Conlan ve Nikitin, cumartesi günü Manhattan’daki profesyonel arenada karşı karşıya gelecek. Conlan, Nikitin’den intikam almayı planlıyor: “Kimse beni ağlarken görmedi. 30 dakika banyoda kalıp rahatladım. Şimdi bile o anki duygularımı hissediyorum. Sadece ağladım. Asla olimpiyat şampiyonu olamayacağım. O an benim anımdı. Oraya oturup bunu düşündüm, olanlar yüreğimi incitti. Şimdi rahatım. Rio’dan sonra pişman mıyım? Hayır, çünkü eskisinden daha iyi bir dövüştü olmamı sağladı. Dövüşüp başarabileceğimi, onu yenebileceğimi ve kariyerimde bu sayfayı kapatabileceğimi biliyorum.”