Rus vücut geliştirici Kuznetsova, eşinin daha az kaslı olmasına aldırmıyor: Karşılıklı sevgi, mutlu ilişkinin anahtarı

Dünya şampiyonu Rus vücut geliştirici Natalya Kuznetsova, eşinin kendisinden daha az kaslı olmasının bir önemi olmadığını, mutlu bir ilişki için önemli olanları ‘karşılıklı sevgi ve birbirine destek olmak’ sözleriyle açıkladı.

Rusya’nın güneydoğusundaki Çita kentinden 28 yaşındaki vücut geliştirici Kuznetsova, spor salonuna 14 yaşındayken gitmeye başladı.

Babasının desteğiyle spora başlayan Kuznetsova, 15 yaşında Zabalkayskiy bölgesinde şampiyon olmadan önce çelimsiz biri olduğunu söyledi. O dönemde 40 kiloyken, şimdi neredeyse 90 kilo.

Global News and Sport’a konuşan Kuznetsova, 10 yıl önce 42 yaşındaki Vladislav Kuznetsov’la evlendi ve eşinin kendisinden daha az kaslı olmasının bir önemi olmadığını ifade etti.

Kuznetsova’ya göre, mutlu ilişki için en önemli iki şey karşılıklı sevgi ve birbirine destek olmak.

Geçmişte hiç sporla ilgili bir kariyer düşünmediğini belirten Kuznetsova, ilk antrenörünün vücut geliştirme yolunda ilerlemesi için kendisine yardım ettiğini kaydetti:

“Hayatımı yoğun şekilde etkiledi. Başta herkes gibi bir amacım olmadan spora başladım, ancak üç ay sonra antrenörüm vücut geliştirme yarışmasına katılmak isteyip istemeyeceğimi sordu ve 15 yaşımda Zabaykalskiy şampiyonu oldum.”

Kuznetsova, 2014 Dünya Armlifting Şampiyonası ve 2014 Dünya Bench Press Şampiyonası’nda birinci oldu, ayrıca iki yarışmada da dünya rekoru kırdı.