UEFA'nın kararı: Asker selamı veren Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularına ceza yok

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaşanan gol sevinci sırasında asker selamı veren Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularına ceza vermeme kararı aldı.

TRT Spor'un haberine göre Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de Fransa ile oynanan maçlarda Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının verdiği asker selamıyla ilgili soruşturmasını tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO/eski adıyla ÖSO) ile Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında yaşanan bu gol sevinci için UEFA, ceza tayinine gerek duyulmadığını açıkladı.