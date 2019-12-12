MHP'li Sancaklı: Galatasaray'da Hakancılar ve Hakancı olmayanlar diye gruplar vardı

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, futbolculuk yaptığı dönemde yaşadıklarını anlattı. Sancaklı, Galatasaray'da bazı problemlerin olduğunu belirterek "FETÖ olayları falan. O sezonun sonunda Hakan Şükür Torino'ya gitti ve birkaç ay sonra geri döndü. Takımda Hakancılar ve Hakancı olmayanlar diye gruplar vardı" dedi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Anadolu Ajansı'na (AA) futbolculuk yaptığı dönemle ilgili anılarını anlattı.

1994 yılında Galatasaray'a transfer olduğunu hatırlatan Sancaklı, "Galatasaray ile görüşmeye gittim. Bana şartlarımı sordular ben de 'Tek şartım var, Kocaelispor'a bonservis parası olarak 10 milyar lira artı üç oyuncu vereceksiniz' dedim" ifadesini kullandı.

"Oyuncular da Yusuf, Cengizhan ve Mustafa (Papen). Adnan abi (Polat) bana, 'Sen deli misin. Senin bonservisin 1 milyar lira' dedi. Ben de 'Gerekirse paramdan kesin. Yoksa olmaz bu iş' dedim. Neticede 10 milyar lira bonservis ve 3 oyuncu karşılığında transferim oldu. O zamana kadar ki en büyük transferdi bu. Bir servetti adeta" açıklamasında bulunan Sancaklı, Galatasaray'daki ilk senesinde 31 gole imza attı. Ertesi sezonun ortasında ise kendi isteğiyle takımdan ayrıldı:

"Galatasaray'da bazı problemler oluşmaya başladı. FETÖ olayları falan. Takımda huzursuzluk vardı. O sezonun sonunda Hakan Şükür Torino'ya gitti ve birkaç ay sonra geri döndü. Takımda Hakancılar ve Hakancı olmayanlar diye gruplar vardı. Oyuncular maç içinde birbirine pas atmaz hale gelmişti. Sonra ligin devre arasında baktım ki canım o ortamda olmak istemiyor. Bir gün basın toplantısında konuşurken, kimsenin de haberi yok, ‘Galatasaray'dan ayrılıyorum.’ dedim. Bazı arkadaşlara dönüp bakarak, ‘Size bırakıyorum Galatasaray'ı.’ dedim. Hayatım boyunca anlatmayacağım olaylar olmuştu orada."