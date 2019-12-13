Başakşehir'den tarihi zafer: Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek grubunu lider tamamladı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda oynayan Medipol Başakşehir, maçı 2-1 önde tamamlayarak son 32 turuna yükseldi.

Almanya'da son ana kadar tur için savaşan Başakşehir, Enzo Crivelli'nin 90. dakikada gelen golüyle grubunu lider tamamlamış oldu.

Müsabakanın 44. dakikasında takımının ilk golünü kaydeden Başakşehirli İrfan Can, ceza sahası dışından attığı golün ardından sevincini yeniden asker selamı ile yaşadı. Türkiye A Milli Takım oyuncularının Avrupa Şampiyonaları elemelerinde attıkları gollerden sonra verdikleri asker selamına UEFA tarafından soruşturma başlatılmış fakat ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.