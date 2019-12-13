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19:06 13 Aralık 2019
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    Galatasaray Başkanı Cengiz: Cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz, katil kim, bundan yararlanan kim?

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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplerin harcama limitlerini artırmasıyla ilgili olarak "Bazı takımları zor durumda bırakacak bir karar alıyorsunuz. Şimdi burada cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz. Katil kim? Bundan yararlanan kim? Biz açıkladık, biz limitler içindeyiz" dedi.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi kararıyla ilgili Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu.

    Mustafa Cengiz, harcama limitlerindeki artış kararınını nasıl öğrendiğini ve bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etti;

    "Şimdi bu çok enteresan. Ben bunu gece havaalanında haberlerde gördüm. Daha sonra salı günü bazı federasyon yetkilileriyle konuştum, istişare ettim. Orada kurul bir karar alıyor. Federasyon Yönetim Kurulu diyor ki; kulüplerden ve onların temsilcisi Kulüpler Birliği'nden alınacak yazı doğrultusunda, daha önce istişare etmişler de ben orada yoktum. Toplantılara katılmadım. İlk defa yeni yönetim için katıldım. Orada bir görüşülmüş, karar alınmış, artırılsın diye. Artıralım denmiş, çünkü birden bire devreye girdi. Bu konuşulmuş fakat karar alınmamış. Bu nedenle Kulüpler Birliği'ne tekrar soruyorlar ve gece de artış kararı çıkıyor. Yönetim kurulu toplanıyor, Kulüpler Birliği'nden gelecek yazı bekleniyor. Bu arada karar çıkıyor. Ne olması gerekir. Resmi yazının gelmiş olması gerekir değil mi? Yani TFF ciddi bir kurum. Oysa Kulüpler Birliği'nden gelen yazı salı günü sabah 9 suları. Saati, her şeyi var. Bu bizi çok şaşırttı. Yani siz yönetim kurulu olarak karar alıyorsunuz, bütün yönetim öyle biliyor. Ama siz gece kiminle nasıl bir telefon görüşmesi yaptınız, bu görüşmeye istinaden bütün takımları etkileyecek, bazı takımları zor durumda bırakacak bir karar alıyorsunuz. Şimdi burada cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz. Katil kim? Bundan yararlanan kim. Biz açıkladık, biz limitler içindeyiz. Lisanslamaya 2 türlü bakılıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde varız. Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir de Avrupa Ligi'ndeler.

    Bizim burada 2019 verilerine göre UEFA'sız harcama limitimiz 368 milyon. Bizim UEFA'dan da gelirimiz oluyor. Toplam limitimiz 474 milyon. 120 milyon TL, UEFA'nın kabul edilebilir geliri konuyor. Bizim takım harcama limitimiz 496 milyon. Bu 474 milyona yüzde 30 koyduğunuz zaman 616 milyon yapar. Biz 616 milyon değil, 496 milyon harcamışız. Bizim daha 136 milyon TL sapma hakkımız var. Yani biz Ocak ayında 116 milyonluk daha harcama yapabiliriz. Ancak yapmayız, merak etmeyin. O anlamda söylemiyorum, çünkü zaten paramız yok. Biz parayı, sihirbazı olmaya çalışarak kullanıyoruz. 1 kuruşun peşine düşüyoruz. Tabi her şeyi yüzde yüz kontrol etmemiz mümkün değil. Öyle bir dünya, öyle bir maliye yok. TFF'den gelen yazı meydanda. Gelen yazıda takım harcama limitinin içinde kaldığınız tespit edilmiştir. Tarih 28.11.2019. Şimdi; 40, 50, 60 bizi hiç etkilemiyor. Bizim bununla ilgimiz yok. Trabzonspor da haklı bir tepki veriyor. Siz bana bunu dayattınız, hatta Haziran ayında çıktı, transfer sezonu neredeyse bitmiş. Buna rağmen insanlar, kulüpler bir şey demedi. Peki dedi. Çünkü kendini de disipline etmek istiyor. Türk futbolunda yıllardır ne söyleniyor; kalitesiz, basiretsiz, vizyonsuz yönetimler. Yani yönetimler için kötü sözler söyleniyor. O zaman bunları disipline etmek gerek. Oyun oynanırken, bu kuralı birden bire değiştirirseniz hem de dediğim gibi resmi yazıyı beklemeden değiştirirseniz biz burada dururuz. Bundan kim yararlanıyor? Antalyaspor açıklama yaptı ki en az limit Antalya'da, ben değil dedi. Beşiktaş açıklama yaptı, Kasımpaşa da. Biz de şaşırdık. Kim? Ben kimseyi suçlamıyorum, 18 takım var Süper Lig'de."

    'Galatasaray'a karşı ortalığı ayağa kaldıranlara soruyorum, neden yüzde 40'a çıkardınız?'

    TFF'nin harcama limitleri içinde olduklarını sözlerine ekleyen Cengiz, "Bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kaldıranlar nerede?" derken, şunları söyledi;

    "Biz UEFA'da 10 milyon euro zarar edebilirdik, ancak tam tersine kara geçtik. Onun için örnek gösteriyorum. İnşallah devam eder. Buna rağmen biz limit içinde kaldığımız halde Cenevre'de UEFA'da, Ankara'da devlet dairelerinde sürekli şikayet ediliyoruz. 'Galatasaray Diagne'yi aldı, paraları bastı harcadı. Galatasaray Falcao'yu aldı paraları harcadı' deniliyor ve bunu da sürekli söyleyenler var. İsim vermek istemiyorum. Peki ben söylüyorum; biz TFF'nin harcama limitleri içindeyiz. Biz UEFA'da da yapılandırma anlaşmasının içindeyiz. Peki bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kaldıranlar nerede. Galatasaray'a karşı ortalığı ayağa kaldıranlara soruyorum, neden yüzde 40'a çıkardınız? Daha bizim 116 milyon harcama limitimiz var."

    Etiketler:
    Avrupa, Trabzonspor, Beşiktaş, Hız limiti, katil, Roman, Cinayet, Galatasaray, Mustafa Cengiz
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