Galatasaray'da Steven Nzonzi süresiz olarak kadro dışı bırakıldı

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. pic.twitter.com/bII5AgT0dr— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 13, 2019
Galatasaray, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesinde İtalya'nın Roma takımından kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.
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