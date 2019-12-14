Galatasaray ‘dondu kaldı’: 2-0 öne geçtiği maçta, kendi sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor.

Bu sezon mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım için ligde de işler iyi gitmiyor.

Galatasaray, ligin 15. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında son anda yediği gollerle galibiyeti kaçırdı. Sarı-kırmızılı takım, 2-0 öne geçtiği maçta, uzatmalarla beraber 22 dakika 10 kişi oynayan MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, 53. dakikada Sofiane Feghouli'nin golüyle 1-0 öne geçerken, konuk takımda Dever Orgill, 72. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Younes Belhanda'nın penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0 yapan Galatasaray, 88. dakikada penaltıdan İlhan Parlak'ın, 90+1. dakikada da Stelios Kitsiou'nun gollerine engel olamadı ve bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 24'e, MKE Ankaragücü ise 10'a çıkardı.

Taraftarlardan futbolculara tepki

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolculara tepki gösterdi.

Taraftarlar, oyun alanını terk ettikleri sırada futbolcuları ıslıklarla protesto etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadelelerinden dolayı konuk takım futbolcularını ise alkışladı.

15 haftada 21 puan kaybetti

Süper Lig'de geride kalan iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezonun ilk 15 haftasında önemli puan kayıpları yaşadı.

Ligdeki 15 maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet gören sarı-kırmızılı takım, şu ana kadar 21 puan kaybetti.

Selçuk İnan'a önce tepki sonra destek

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada sonradan oyuna giren takım kaptanı Selçuk İnan'a önce tepki gösterdi, sonra destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın 66. dakikasında Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan Selçuk İnan'ı ıslıkladı. Taraftarlar, daha sonra tecrübeli futbolcu lehine tezahürat yaptı.

Bu arada maçın ilk yarısındaki bir pozisyonda sakatlanan Lemina'nın sahayı sekerek terk ettiği görüldü.

Galatasaraylı futbolculardan aut itirazı

Karşılaşmanın 31. dakikasında Radamel Falcao'nun ceza sahasında çektiği şutta, savunmada Michal Pazdan'ın müdahelede bulunduğu top yandan dışarı gitti.

Hakem Ali Şansalan aut kararı verirken, Galatasaraylı futbolcular pozisyonun korner olduğunu belirterek yoğun itirazda bulundu. İtirazlar sonucunda sarı-kırmızılı futbolcu Ryan Babel sarı kart gördü.

Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından pozisyonla ilgili yapılan paylaşımda, "Babel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun şutu rakip oyuncudan auta çıkıyor." ifadesi kullanıldı.

Donk 100. maçına çıktı

Hollandalı futbolcu Ryan Donk, Galatasaray'da 100. resmi maçına çıktı.

Kasımpaşa'dan 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen ve sonraki sezon İspanya'nın Real Betis ekibinde kiralık olarak oynayan Donk, MKE Ankaragücü karşılaşmasında 100. kez sarı-kırmızılı formayı terletti.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde ikişer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

MKE Ankaragücü 6 hafta sonra puan kazandı

Süper Lig'de son sırada yer alan MKE Ankaragücü, 6 hafta sonra puan kazandı.

Başkent ekibi, ligin 8. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmayı yitirmişti.

Galatasaray ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü, ligde 6 hafta sonra puanla tanıştı.

Orgill kırmızı kart gördü

MKE Ankaragücü'nden Dever Orgill, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmanın 45. dakikasında ilk sarı kartını gören Orgill, 72. dakikada Donk'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu arada karşılaşmayı 28 bin 460 biletli seyircinin takip ettiği açıklandı.