Kayıt
00:42 15 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fatih Terim

    Fatih Terim: Kabahati kendimde ararım, bu takımı yöneten benim, ama pes edecek değilim

    © İHA / ÖMER ÇETİN-AW820715
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104032/90/1040329003.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/201912151040838818-fatih-terim-kabahati-kendimde-ararim-bu-takimi-yoneten-benim-ama-pes-edecek-degilim/

    Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Benim açımdan kabahati kendimde ararım. Bu takımı yöneten benim." dedi.

    Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 15. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta, uzatmalarla beraber 22 dakika 10 kişi oynayan MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
    © İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
    Galatasaray ‘dondu kaldı’: 2-0 öne geçtiği maçta, kendi sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı
    Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nı aynı anda kaldıramadığını söyledi.

    Maça sakatlığı bulunan 3 futbolcuyla başladıklarını aktaran Terim, "Üç kulvarı kaldıramıyoruz. Böyle görünüyor. Oyuna başlarken 3 arızalı oyuncuyla başladık. İşaret ettikten sonra 5 dakika bekliyoruz ki daha fazla oynasınlar. İyi oynayan bir takımın hiç değişmesine gerek yok. Çarşamba günü ağır bir travma geçirmiş bir Galatasaray, uzun bir yolculuktan sonra perşembe günü burada oldu, cuma günü de kampa girdi. Bugün de sahaya çıkıp rakibi hırpalıyor. Böyle maçlarda işin taktik teknik kısmına girmeye gerek yok. 10 kişiye karşı 2-0 öndesiniz, rakibin bir tane atağı yok ve 2-2 bitiriyorsunuz. Oyuncularımın açıkçası 90'a kadar performanslarından sezon başından beri memnunum ama 90'dan sonra kaybettiğimiz bir sürü şey var. Bu da onlardan bir tanesi." diye konuştu.

    Kabahatlinin kendisi olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Kötü gitmeye başlayınca zaten taraf olduğum, Galatasaraylı bir hoca olduğum için otomatik olarak bir şeyler ürüyor, üretiliyor. Son 2 senenin şampiyonu, son senenin bütün kupalarını alan takım Galatasaray. Futbol böyle bir oyundur, düne bakılmaz. Böyle de acımasızdır. Ujfalusi, içeride 'Ben olsam ölmüştüm, ben antrenörlük yapamam.' dedi. Muhakkak ki bunlardan daha kötü yerlerden çıktık. Benim açımdan kabahati kendimde ararım. Bu takımı yöneten benim. Teknik adamlık böyle bir şeydir. Kazandığınız zaman hep berabersiniz, kaybettiğinizde yalnızsınız. Bunu bilmeyen, anlamayan, kabul etmeyen teknik adamlık yapmasın." ifadelerini kullandı.

    'Pes edecek değilim'

    Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kariyerinde çok şey yaşadığını belirterek, pes etmeyeceğini kaydetti.

    Taraftarlarla da bir araya gelerek düzelmeleri gerektiğini aktaran Terim, şöyle devam etti:

    "Son günlerde bazı gazeteler demek ki bazılarına angaje olmuş. Umarım benim düşündüklerim doğru değildir. Bazılarına da herhalde reklam departmanından spor sayfalarına telefon gelmiştir. Bunlar hemen unutuluyor ve bazıları ısrarla, bazı cümleler vurguluyor. Hepsinin farkındayım. Göğsümü gere gere çok şey gördüm. Pes edecek değilim. Bu kadar moral bozukluğuna rağmen taraftarlarla da bir araya gelerek maçlarda aynı duyguları ve hisleri taşıyarak düzelmemiz gerekir. Bunun için yapılması gereken şey bizde mevcut. Gönül isterdi ki kazanıp da konuşalım. Kaybedince bir şeyler söylemek çok kolay olmuyor. Olabilecek tüm sorumluluk bizde. Şu bir gerçek ki; 92'de UEFA şansını kaybettik, 90 küsürlerde en az 10 puan kaybettik. Bugün şu maçı berabere bitirmek, bir takıma olabilecek en büyük travmadır." 

    Fatih Terim, geçen senelerde olduğu gibi yine kazanacaklarını kaydederek, "Ankaragücü'nü 10 kişiyle yaptıkları için tebrik ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. Biz nasıl geçen sene, önceki sene kazanmayı bildiysek bundan sonra da kazanmayı biliriz, bilmeliyiz, bileceğiz de... Bir defa 3 kulvarı kaldıramadık. Tarihte hiçbirimizin görmediği sakatlıklar yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Demek ki üçünü kaldıramadık. Fizik olarak özellikle bizden daha iyi takımlara karşı daha fazla mücadele etmemiz, daha fazla koşmamız, inatla savaşmamız lazımdı. Bunu yapamadık. Hayatım boyunca hiçbir bahaneye sığınmadım ama 15 maçtır santrforsuz oynuyoruz. Sağ olsun, Allah da razı olsun Adem'den. Soldan aldık getirdik koyduk." şeklinde görüş belirtti.

    'Yolda giderken kurallar değişiyor da oyuncu değişmez'

    Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonunun takım harcama limitlerini artırmasıyla ilgili talimat değişikliğine göndermede bulunarak, "Yolda giderken kurallar değişiyor da oyuncu değişmez." dedi.

    Kadroyu ocak ayına kadar değiştiremeyeceklerini aktaran Terim, şunları kaydetti:

    "Kadromuz bu. Yolda giderken kurallar değişiyor da oyuncu değişmez. Nasıl değiştireceksiniz, ocak ayını bekleyeceksiniz. O da imkanınız varsa. Anca birini gönderirseniz alabilirsiniz. Hiçbir oyuncumu suçlamadım. Fransa'da son cümleyi görmek istemedi. 'Bütün kabahat, bütün suç benim.' dedim. Tabii ki insanım alınacağım, darılacağım, yükseleceğim ama bunu sadece taktik, sistem ve teknikle ifade edemezsiniz. Bunun içinde hal ve gidiş, takıma adapte olma, takım olabilme de vardır. Bazen aldığınız oyuncuların adaptasyonu geç olabilir. Nasıl yapalım '11'de yokum' diye bırakıp gitmek var mı? En çok formayı giyen Nzonzi. Hiç teşekkür etti mi? En çok formayı o giymiş. Açıkçası ondan bunu hiç beklemedim. Bazı şeylerde geç kaldık. Yönetmek adına, Galatasaray'a zarar gelmemesi adına belki de daha önce hareket etmeliydik."

    Tecrübeli teknik adam, kariyerinde yaşadığı şampiyonlukları hatırlatarak, "Umutsuz olsam burada durmam. Şöyle bir beyanat veririm, '9 defa gelmişim, 8 kez şampiyon olmuşum. Yeter. Bir kez daha olsam ne olur.' derim. Benim karamsarlığım, pes etmem mümkün değil. Çıkar Galatasaray gibi oynarız. Burayı da kapatırız. Kapatamazsak 'pardon' demesini biliriz. Hiç olmadı ama olur mu olur." diyerek sözlerini tamamladı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şam'ın Jobar bölgesinde görüntülenen militanların kullandığı yeraltı sığınak ve tüneller.
    Şam'ın harabeye dönüşmüş Jobar semtinden kareler
    Karikatür
    ABD Senatosu, Rusya’yı ‘terör sponsoru’ olarak tanıyan tasarıyı görüşecek
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet