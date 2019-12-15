Özil'in Uygur paylaşmının ardından Çin devlet televizyonu Arsenal maçını yayından kaldırdı

Arsenal forması giyen Mesut Özil'İn Pekin'in Uygur politikalarını eleştiren paylaşımı için Topçular'ın "Görüşümüzü yansıtmıyor" açıklaması yapması, Çin'de öfkeyi dindirmeye yetmedi. Çin devlet televizyonu, bugün Arsenal-Manchester City yerine Tottenham-Wolves maçını yayımlayacağını duyurdu.

Çin içişlerine karışıldığı gerekçesiyle ABD profesyonel futbol ligi NBA'dan sonra İngiltere'nin en üst düzey profesyonel futbol ligi Premier Lig'le de sorun yaşıyor.

Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türkiye kökenli Almanya vatandaşı futbolcu Mesut Özil, bu kez Instagram'dan Çin'in Uygur politikasını eleştiren paylaşımla tartışma yarattı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la seçim öncesi verdiği pozların yarattığı tartışma sonucu Almanya milli futbol takımından ayrılmış olan Özil, paylaşımında Çin'in Uygur politikasına sessiz kalanların da zulme ortak olduklarını söylemesine rağmen, Arsenal'den hemen "Görüşümüzü yansıtmıyor" açıklaması geldi.

'Topçular' (Gunners), "Bu Özil'in kişisel yorumudur. Arsenal bir futbol kulübü olarak siyasete karışmama ilkesine sadıktır" dedi.

Ancak bu, Çin'de öfke dalgasının kabarmasına engel olmadı.

Bugünkü Arsenal-Manchester City maçının canlı yayını, Çin devlet televizyonunun programından çıkarıldı.

Çin devlet televizyonu, Arsenal-Manchester City yerine Tottenham-Wolves maçını yayımlayacağını duyurdu.

Öncesinde devlet bağlantılı gazete Global Times Özil'in paylaşımını 'düzmece' diye nitelerken futbol otoritelerini hayal kırıklığına uğrattığını ileri sürdü.

Çin Futbol Federasyonu Özil'in paylaşımının 'kabul edilemez' diye niteleyip Çinli futbol severlerin duygularını incittiğini belirtti.

Özil'in paylaşımında şöyle ifadeler vardı:

"Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri öldürülüyor, bazıları zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor."

​NBA frençayzı Houston Rockets'ın GM'i Daryl Morey'in Hong Kong'daki protestoculara destek açıklamasının ardından Çin devlet televizyonu Rockets maçlarını da yayından kaldırmıştı. NBA'in bu konuda tutumunun olup olamayacağı üzerinden ABD'de siyasi tartışmalar kopmuştu.