Fenerbahçe'yi yenen Sivasspor, liderliğini pekiştirdi

Demir Grup Sivasspor, ilk 45 dakikayı Fernando Andrade'nin golü ile 1-0 önde kapattı.
Evsahibinin ikinci golü ikinci yarıda Emre Kılınç'tan geldi.
85. dakikada Deniz Türüç Fenerbahçe'yi umutlandıran golü attı.
90+5'te Fenerbahçe'den Rodrigues attığı tekme sonucu doğrudan kırmızı kart aldı.
Fenerbahçe, çıkan gerilimde Ozan Tufan'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.
Sivasspor, 90+7'de Ziya ile üçüncü golü buldu.
Fenerbahçe, haftaya Beşiktaş ile karşılaşacak.
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