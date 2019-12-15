Beşiktaş, lider Sivasspor'u takibinde yara aldı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Beşiktaş da yenildi. Sivasspor'un evinde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğini pekiştirmesinin ardından, takipçisi Kara Kartal evinde Malatyaspor'a 0-2 yenildi.

Malatyaspor'un ilk golünü 85. dakikada Bifouma kaydetti.

Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin ardından gol kararı verildi.

90 dakikanın tamamlanmasının ardından 7 dakika da uzatma oynandı.

VAR incelemesiyle oyun durduğundan 90+8 oynanırken Malatyaspor penaltı kazandı.

Jahovic'in deplasmanda kaydettiği golle Malatyaspor deplasmanda 0-2'lik üstünlük sağladı.

Penaltı tartışmaları sırasında Caner Erkin ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Son dakikalarda da bir dizi Beşiktaşlı futbolcuya sarı kart çıktı.

Maçın 50. dakikasında Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da sarı kart gördü.

Beşiktaş'ta maçın 84. dakikasında Elneny'nin yerine oyuna dahil olan Güven Yalçın, kritik hatalara imza attı.

Bifouma'nın attığı golde ceza alanı içinde yaptığı savunmada etkisiz kalan Güven, 90+6. dakikada ise aynı oyuncuya ceza alanı içinde yaptığı faulle penaltıya sebebiyet verdi.

Siyah-beyazlı takım, 6 maçlık galibiyet serisinin ardından 3 puan yitirdi.

Kara Kartal, evinde 35 maç sonra bir lig müsabakasını gol atamadan tamamladı.

Evinde 8 hafta sonra yenilen Beşiktaş, gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın simge futbolcularından Sergen Yalçın'ın teknik yönetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor ise ligde Beşiktaş'ı ilk kez mağlup etti.