Beşiktaşlı taraftar, Ahmet Nur Çebi'nin üzerine yürüdü

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a kaybeden Beşiktaş'ta taraftar arasında gerilim yaşandı. Maçın son düdüğüyle bir Beşiktaş taraftarı, protokol tribününde Ahmet Nur Çebi'nin üzerine yürüdü.
Siyah-beyazlı taraftar, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'ye "Ağırlığını koy biraz başkan." ifadesini kullandı. Çebi, taraftara karşılık vererek "Terbiyesizlik yapma" derken, başkanın korumaları bu kişiyi uzaklaştırdı.
Beşiktaş, Malatyaspor'a 2-0 yenildi
Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı.
Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Bifouma ve 90+8. dakikada Jahovic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 27 puanda kaldı.
Yeni Malatyaspor'un puanı ise 23'e yükseldi. Beşiktaş'ta Caner Erkin 90+8. dakikada kırmızı kart gördü.
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