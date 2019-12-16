Hırvatistan'da yarıda kesilen marşı sporcular bitirdi

Hırvatistan'da düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarında, Türkiye A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği galibiyetin ardından yapılan seremonide İstiklal Marşı yarıda kesildi. Marşı milli sporcular tamamladı. O anlar kameraya yansıdı.