Hırvatistan'da yarıda kesilen marşı sporcular bitirdi

Türkiye A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1’lik galibiyetin ardından yapılan seremonide İstiklal Marşı yarıda kesildi. Marşın yarıda kesilmesinin ardından milli sporcular bağırarak İstiklal Marşı'nı tamamladı.
Buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi | Haberin detayları için: https://t.co/IG031oLC2q pic.twitter.com/TfQQfxtPGG— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 16, 2019
Albayrak: Bu terbiyesizliği kınıyorum
Olayın ardından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Bakan Kasapoğlu: Engelleyemezsiniz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaşananlara tepki gösterdi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından "GücümüzGençliğimiz" etiketiyle yaşanan olayın videosunu da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "Engelleyemezsiniz..!" ifadesine yer verdi.
Engelleyemezsiniz..! 🇹🇷#GücümüzGençliğimiz pic.twitter.com/zM4VfINPHf— Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) December 15, 2019
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