Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: Arda Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, futbolcusu Arda Turan'ın sezon arasında Galatasaray'a transfer olacağı iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Gümüşdağ, "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım" dedi.

Gümüşdağ, Turan'ın kendileriyle ilk görüştüğü zaman da "Önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir" dediğini ve bunu anlayışla karşıladıklarını sözlerine ekledi.