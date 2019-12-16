Bayern Münih, Chelsea eşleşmesinden sonra Drogba'yı sessize aldı

2012 Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşı karşıya gelen Bayern Münih ve Chelsea maçı büyük bir heyecana yol açmış ve maçı penaltılarla 5-4 kazanan Chelsea, kupayı müzesine götürmüştü.
Bayern Münih'ın maçı 1-0 önde götürdüğü maçta, son dakikalarda bir dönem Galatasaray'da da oynayan Didier Drogba sahneye çıkmış ve skoru eşitleyen golü atmıştı. Penaltılarda da son golü atan Drogba, Chelsea'ye kupayı kazandırmıştı.
O günü hatırlamak istemeyen Bayer Münih de sosyal medya hesabından Didier Drogba ve 2012'yi sessize alan görseli takipçileriyle paylaştı
December 16, 2019
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