Bayern Münih, Chelsea eşleşmesinden sonra Drogba'yı sessize aldı

Bundesliga takımlarından Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Chelsea ile eşleşmesinden sonra sosyal medya hesabından Drogba ve 2012'yi sessize aldığı görsel paylaştı.

2012 Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşı karşıya gelen Bayern Münih ve Chelsea maçı büyük bir heyecana yol açmış ve maçı penaltılarla 5-4 kazanan Chelsea, kupayı müzesine götürmüştü.

Bayern Münih'ın maçı 1-0 önde götürdüğü maçta, son dakikalarda bir dönem Galatasaray'da da oynayan Didier Drogba sahneye çıkmış ve skoru eşitleyen golü atmıştı. Penaltılarda da son golü atan Drogba, Chelsea'ye kupayı kazandırmıştı.

O günü hatırlamak istemeyen Bayer Münih de sosyal medya hesabından Didier Drogba ve 2012'yi sessize alan görseli takipçileriyle paylaştı

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