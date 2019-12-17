Twitter'da Fatih Terim’e hakarete 1740 TL para cezası

Twitter’dan teknik direktör Fatih Terim’e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sosyal medya kullanıcısı 23 yaşındaki Ünal Y. hakkında mahkeme ilk duruşmada kararını açıkladı.
İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada beyanda bulunan Fatih Terim’in avukatı katılma taleplerinin olduğunu söyleyerek, “Sanığın savunmalarını kabul etmiyoruz. İddianamede adı geçen Twitter hesabının kendisine ait olduğunu ve şifresini kendisinden başka bilen olmadığını açıkça belirtmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz. Toplanan delillere göre sanığın suçu sabittir” dedi.
Hesabın kendisine ait olduğunu kabul etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 1 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Ünal Y.’nin sosyal medya platformu Twitter’dan müşteki Fatih Terim’e yönelik paylaşımı açıklanmıştı. Paylaşımın ardından Fatih Terim’in avukatı aracılığıyla sanıktan şikayetçi olduğu da iddianamede belirtilmişti. İddianamede savunmasına yer verilen Ünal Y., paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu şifresini başka kimsenin bilmediğini, ancak paylaşımı yazıp yazmadığını hatırlamadığını beyan etmişti. Sanık Ünal Y.’nin ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.
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