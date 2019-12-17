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12:35 17 Aralık 2019
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    'Bu bir şaka olmalı': Serie A yönetimi, ırkçılığı maymun resimleriyle önlemeye çalıştı

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    İtalyan futbolunda yükselen ırkçılığı kınamak isteyen lig yöneticilerinin maymun resimlerini kullanması hem mesajı gölgeledi hem de tepki yarattı.

    Futboldaki ırkçılık vakalarına her gün bir yenisinin eklendiği İtalya’da Serie A ligi yöneticileri karşı bir kampanya için sanata başvurdu. Ligin Milano’daki merkez binasında Simone Fugazzotto imzalı üç maymun portresi yerleştirildi. ‘Irkçılığı durdur’ pankartlarının yanına asılan bu resimlerin ‘kardeşlik, bütünleşme ve çokkültürlülük’ gibi değerlerin yayılması bakımından aracı olacakları iddia edildi.

    İlhamı yuhalanan futbolcudan almış

    Sanatçı Fugazzotto da, bu eserle amacının ‘insanlarla maymunlar arasında bir fark bulunmadığını göstermek’ olduğunu öne sürdü. Fugazzotto, Inter Milan ve Napoli maçında, Senegal asıllı Fransız futbolcu Kalidou Koulibaly'nin maymun sesleri çıkaran taraftarlarca yuhalanmasının ardından bu fikri bulduğunu belirtti.

    Fikrini Serie A yöneticilerine açan ve onay alan sanatçı, “Ben de mavi gözlü ve Batılı bir maymun çizdim, sonra badem gözlü bir Asyalı maymun ve ortalarında da her şeyin vücut bulduğu siyah bir maymun, evrim teorisinin bize anlattığı gibi. Bu noktada hepimiz maymunuz” dedi.

    'Bu hakaret, kötü bir şaka'

    Ancak eser vermek istediği mesajın aksine eleştiri oklarının hem lig yöneticilerine hem de sanatçıya yönelmesine neden oldu.

    Futboldaki ayrımcılığa karşı kurulan ‘Fare’ adlı organizasyon, kampanyayı ‘kötü ve kaba bir şaka’ diye niteledi ve “İtalyan futbolu bir kez daha dünyanın nutkunun tutulmasına neden oldu. Bu eserler bir hakaret. Bunlar geri tepecek ve Afrika mirasına sahip insanları, insani özelliklerinden ayırmaya yarayacak” dedi.

    Irkçılığa karşı mücadele eden eski İngiliz futbolcu Stan Collymore da, “Serie A’nın ırkçılık karşıtı kampanya posterleri görmek harika (gerçekten gerçek). Belki de son dokunuş olarak maskotları kararttı” ifadelerini kullandı.

    Menajer Jen Mendelewitsch de “Lütfen şaka olduğunu söyleyin” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

    İtalyan liglerinde ırkçılık örneklerine sık rastlanıyor. Bu sezon Romelu Lukaku ve Mario Balotelli maç esnasında ırkçı sloganlara maruz kalan isimlerin son örnekleri olarak kayıtlara geçti.

    İtalya’nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport da, birbirlerine karşı mücadele edecek iki eski takım arkadaşı Lukaku ve Chris Smalling için, oyuncuların ten rengine atıfla ‘Black Friday’ (Kara Cuma) manşetini atınca büyük tepki çekmişti.

    Etiketler:
    Simone Fugazzotto, Serie A, Irkçılık, Maymun, Futbol, İtalya
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