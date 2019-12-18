İtalya'nın Serie A Ligi CEO'su tartışmalı 3 maymun resimleri için özür diledi

İtalya’da futboldaki ırkçılığa karşı yapılan ancak tersi etki yaratan Simone Fugazzotto imzalı üç maymun portresini yayımlayan Serie A Ligi'nin CEO'su Luigi De Siervo, özür diledi.

Serie A ligi'nin Milano'daki merkez binasında yerleştirilen Simone Fugazzotto imzalı üç maymun portresine gelen tepkilerin ardından ligin CEO’su Luigi De Siervo, ‘en samimi duygularıyla özür dilediğini, portrenin uygun olmadığını anladığını’ açıkladı.

Serie A apologises for Monkeys in antiracism campaign https://t.co/3j6Le76Gv3 pic.twitter.com/YvRCGRqNcW — Olisa.Tv (@olisatv) December 18, 2019

​"Sanatçının portrenin özellikle ırkçılığa karşı bir mesaj olduğunu söylemesine rağmen birçok kişi çalışmayı tartışmalı buldu" diyen De Siervo, Serie A ligi'nin ‘tartışmasız bir şekilde her türlü ırkçılık ve ayrımcılığa karşı olduğunu ve bu tür olayları ligden silmekte kararlı olduklarını’ vurguladı.

De Siervo ayrıca, Şubat sonuna kadar açıklamayı planladıklarını yeni bir ırkçılık karşıtı kampanya üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Serie A ligi'nin Milano'daki merkez binasında yerleştirilen Simone Fugazzotto imzalı üç maymun portresi tepkilere neden olmuştu.