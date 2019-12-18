Tuzlaspor futbolcusu Çıra’dan Fatih Terim’e: Futbolun mafyası mısın?

Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrasında istenmeyen olaylar yaşandı. Ev sahibi takımın futbolcusu Gökhan Çıra ile Fernando Muslera arasında başlayan gerginlik büyüdü.
Sözcü Skor'un haberine göre Muslera, “Ben vurmadım” dedi. Gökhan Çıra ise yaptığı açıklamada, “Fatih Terim’in ekibinden birisi vurdu” açıklamasını yaptı.
Ancak Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra’nın Fatih Terim hakkında sözleri geceye damga vurdu. Galatasaray alt yapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma cephe aldığını söyledi.
Gökhan Çıra’nın sözleri şöyle:
'Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez'
Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez. Ben ne yaşandığını bildiğim için cephe aldım. Orada 2-0 kazanmışım, sevinmeyecek miyim? Sevineceğim, az bile yaptım. Buna tepki gösteriyorlarsa diyorum ki gidin PSG’yi yenin, Real’e böyle oynayın.”
'Gökhan Çıra Kim diyorsun? GÖKHAN ÇIRA benim buyur gel vurdur hocam’
Gökhan Çıra basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrasında kendi Instagram hesabında da bir video paylaştı ve şunları yazdı:
“Allaha şükür iyi ki böyle bir takımı tutmamışım. Sen Muslera’sın bana gelip küfür ediyorsun sen Fatih Terim İmparatorsun demi ? Benim gözümde artık hoca falan değilsin yanında yardımcı hocan Gelip bana Kafa atıyor. Sen hala mafyalık yapıyorsun? Gökhan Çıra Kim diyorsun? GÖKHAN ÇIRA benim buyur gel vurdur hocam. Muslera seni çok seviyordum ama sen saha da iyi görünen kamera arkasında neler yaptığını bu gün gördüm. Şunu da bilin beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin erkek olan yüzüme konuşsun.”
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Allaha şükür iyi ki böyle bir takımı tutmamışım Sen Muslerasın bana gelip küfür ediyorsun sen Fatih Terim İmparatorsun demi ? Benim gözümde artık hoca felan değilsin yanında yardımcı hocan Gelip bana Kafa atıyor sen hala mafyalık yapıyosun Gökhan Çıra Kim diyorsun GÖKHAN ÇIRA benim buyur gel vurdur hocam👏👏 Muslera seni çok seviyordum ama sen saha da iyi görünen kamera arkasında neler yaptığını bu gün gördüm👏 ŞUNU DA BİLİN BENİ SAKIN EŞİMLE VURMAYA KALKMAYIN BEN EŞİMİN ÖLENE DEK ARKASINDAYIM EŞİMLE BANA GELENE BEN DAHA ÇOK GELİRİM BUNU DA BÖYLE BİLİN ERKEK OLAN YÜZÜME KONUŞSUN
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Galatasaray'dan açıklama
Galatasaray Kulübü konuya ilişkin resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yayınladı.
"Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir."— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 18, 2019
🔗 https://t.co/XWME5aC2jN pic.twitter.com/OVxtjYv5Zq
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzlaspor'la oynadığımız karşılaşma sonrası yaşananların, takımımızın verdiği mücadeleyi ve aldığı hak edilmiş galibiyeti sindirememenin çok dışında, bilinçli ve organize olarak yaratılmaya çalışan bir algı olması üzüntü ve kaygı vericidir.
‘Canımızı en çok acıtan, Hande Sümertaş’a yapılan çirkin saldırıdır’
Futbol Akademimizin girişinde yazan ‘'Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir'' sözüyle rakibe saygı düsturuyla yetiştirdiğimiz gençlerin önce iyi insan, sonra iyi sporcu olmasına yönelik gururla ortaya koyduğumuz çabamızı birkaç kendini bilmezin gölgelemeye çalışması kabul edilemez.
‘Şer odaklarının çabası olduğu aşikardır’
Yaşanan tüm bu olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır.
Sahada hak ederek kazandığı ve bundan sonra da kazanacağı başarıların önüne geçmek için aleyhimize organize edilmek istenen yapılar ise her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın gücü altında ezilmeye mahkumdurlar."
Bu vesileyle, Türk sporunun geleceği adına Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve 6222 sayılı kanun kapsamında yetkilileri görevini yapmaya davet ediyoruz.
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