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16:03 18 Aralık 2019
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    Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra

    Tuzlaspor futbolcusu Çıra’dan Fatih Terim’e: Futbolun mafyası mısın?

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    Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Galatasaray maçında yaşanan olaylardan sonra olay yaratan açıklamalar yaptı. Altyapısından yetiştiği Galatasaray'a cephe aldığını söyleyen Çıra, 'Fatih Terim sen futbolun mafyası mısın! Sen kimsin?' ifadelerini kullandı.

    Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrasında istenmeyen olaylar yaşandı. Ev sahibi takımın futbolcusu Gökhan Çıra ile Fernando Muslera arasında başlayan gerginlik büyüdü.

    Sözcü Skor'un haberine göre Muslera, “Ben vurmadım” dedi. Gökhan Çıra ise yaptığı açıklamada, “Fatih Terim’in ekibinden birisi vurdu” açıklamasını yaptı.

    Ancak Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra’nın Fatih Terim hakkında sözleri geceye damga vurdu. Galatasaray alt yapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma cephe aldığını söyledi.

    Gökhan Çıra’nın sözleri şöyle:

    'Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez'

    Fatih Terim
    © İHA / ÖMER ÇETİN-AW820715
    Fatih Terim: Kabahati kendimde ararım, bu takımı yöneten benim, ama pes edecek değilim
    “Maç bitti, içeri gidiyordum, Muslera geldi yanıma, küfürler etti, sonra Terim'in ekibinden biri geldi, kafa attı, onun da kafası yarıldı, çıkarken bakarsınız! Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Gökhan Çıra sen misin diye… Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?

    Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez. Ben ne yaşandığını bildiğim için cephe aldım. Orada 2-0 kazanmışım, sevinmeyecek miyim? Sevineceğim, az bile yaptım. Buna tepki gösteriyorlarsa diyorum ki gidin PSG’yi yenin, Real’e böyle oynayın.”

    'Gökhan Çıra Kim diyorsun? GÖKHAN ÇIRA benim buyur gel vurdur hocam’

    Gökhan Çıra basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrasında kendi Instagram hesabında da bir video paylaştı ve şunları yazdı:

    “Allaha şükür iyi ki böyle bir takımı tutmamışım. Sen Muslera’sın bana gelip küfür ediyorsun sen Fatih Terim İmparatorsun demi ? Benim gözümde artık hoca falan değilsin yanında yardımcı hocan Gelip bana Kafa atıyor. Sen hala mafyalık yapıyorsun? Gökhan Çıra Kim diyorsun? GÖKHAN ÇIRA benim buyur gel vurdur hocam. Muslera seni çok seviyordum ama sen saha da iyi görünen kamera arkasında neler yaptığını bu gün gördüm. Şunu da bilin beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin erkek olan yüzüme konuşsun.”

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    Galatasaray'dan açıklama

    Galatasaray Kulübü konuya ilişkin resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

     

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

    "Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Tuzlaspor'la oynadığımız karşılaşma sonrası yaşananların, takımımızın verdiği mücadeleyi ve aldığı hak edilmiş galibiyeti sindirememenin çok dışında, bilinçli ve organize olarak yaratılmaya çalışan bir algı olması üzüntü ve kaygı vericidir.

    ‘Canımızı en çok acıtan, Hande Sümertaş’a yapılan çirkin saldırıdır’

    Göksel Gümüşdağ
    © AA /
    Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: Arda Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız
    Dün gece yaşanan olayların içinde canımızı en çok acıtan Futbol A Takım Medya Koordinatörü Sn. Hande Sümertaş'a yapılan çirkin saldırıdır. Kadına şiddetin her gün bir başka acı olayla gündeme geldiği ülkemizde Galatasaray Spor Kulübü olarak bu konudaki hassasiyetimizi defalarca dile getirmekle beraber, bir spor sahasında bile kadına fiziki saldırıda bulunacak kadar canavarlaşanlar Türk Sporu ve geleceği adına tehlike unsurudur ve spor ortamından derhal uzaklaştırılmalıdırlar.

    Futbol Akademimizin girişinde yazan ‘'Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir'' sözüyle rakibe saygı düsturuyla yetiştirdiğimiz gençlerin önce iyi insan, sonra iyi sporcu olmasına yönelik gururla ortaya koyduğumuz çabamızı birkaç kendini bilmezin gölgelemeye çalışması kabul edilemez.

    ‘Şer odaklarının çabası olduğu aşikardır’

    Yaşanan tüm bu olayların arkasında, tahrik edici hareketler ve iftiralarla bilinçli bir şekilde Galatasaray'ı kaotik bir ortama çekmek isteyen şer odaklarının çabası olduğu aşikardır.

    Sahada hak ederek kazandığı ve bundan sonra da kazanacağı başarıların önüne geçmek için aleyhimize organize edilmek istenen yapılar ise her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın gücü altında ezilmeye mahkumdurlar."

    Bu vesileyle, Türk sporunun geleceği adına Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve 6222 sayılı kanun kapsamında yetkilileri görevini yapmaya davet ediyoruz.

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    Etiketler:
    Hande Sümertaş, Instagram, Fernando Muslera, Ziraat Türkiye Kupası, Fatih Terim, Mafya, Galatasaray, Gökhan Çıra, Tuzlaspor
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