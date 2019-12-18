Kayıt
22:44 18 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Mustafa Cengiz, Galatasaray'a kayyum atanması başvurusuna tepki gösterdi

    © AA /
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104024/50/1040245078.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/201912181040867245-mustafa-cengiz-galatasaraya-kayyum-atanmasi-basvurusuna-tepki-gosterdi/

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübe kayyum atanmasının kötü sonuçları olacağını söyledi.

    Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından Renaissance Polat İstanbul Hotel'de düzenlenen "Sporun Enleri 2019" ödül töreni öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Mustafa Cengiz, kulübe kayyum atanması yönünde yapılan başvuruyla ilgili, "Kayyumun Galatasaray'a atanması hiç hoş bir şey değil" dedi.

    Galatasaray - logo
    © AA / Aytaç Ünal
    Galatasaray’a kayyum atanması için başvuru

    Borsaya ve halka açık şirketlerin mali açıdan 5 yıl üst üste zarar göstermesi halinde kayyumun atandığına dikkati çeken Cengiz, "Tam tersine biz bunu önledik. Kayyum demek bitmek demektir. Bitik, iflas etmiş, kendi yol yordamını bulamayan kuruluşlar, şirketler için olur. Galatasaray'ın öyle durumu yok" diye konuştu.

    Talep eden kişilerin bunu resmiyete döktüğünü kaydeden Cengiz, "Ama kayyum geldiğinde ne zaman seçim olacağı belli değil. Onların hedefi tabii seçim, zevkle. Ama ben iki seçim yaşadım. Üçüncüsünü de yaşarım, hiç sorun değil. Yeter ki Galatasaray'a hizmet aşkı bitmesin ya da bitirmesinler. Arkadaşlarımızın neler çektiğini biz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Kulüpte yaşanan sorunları çözmek için çalıştıklarını anlatan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Martta idari ibrasızlık olduğunda en kolayı 'hadi eyvallah' deyip gitmekti. Ama 190 milyon lira ödeme vardı. Biz bunu 7 gün içinde ödedik, borçsuzluk kağıdı aldık ve bugünlere geldik. Şampiyon olduk, devamında Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Hiç olmazsa katılım parasını aldık. Türk tarihinde en yüksek gelire ulaştık". 

    Bir dava için mücadele verdiklerini anlatan Cengiz, "Geçen hafta Florya'nın tapusunu aldık. Ne zorluklarla, nasıl aldığımızı bir Yaradan, bir de biz biliyoruz. Tevazu göstermemek gerekiyor. Zor şartlarda aldık, başkası alabilir miydi bilemiyorum. Bunu gerçekleştirdik. Demekki seçime gitmemekle Galatasaray'a bir hizmet etme amacı gütmüşüz. Ne servetimize ne gelirimize gelir kattık. Sussuz, uykusuz, bir anlamda prangalı Galatasaray'a hizmet ettik" diye konuştu.

    Kayyumun sadece seçim işine bakmayacağını vurgulayan Cengiz, "Bütün mali, idari ve sportif konulara bakar. Nereye doğru gider dümensiz sandal, onu ben bilemem. Kayyum budur, bu demektir. Galatasaray gibi bir kulübe kayyum talebi en hafif tabiriyle bizi üzer. Bir taraftar olarak beni çok üzer. Galatasaray şu anda mali, idari, sportif olarak olabilecek en iyi noktadır. Ama anlatmadığımız, kayyumun dışında derin ve sıkı baskılar var. Onları da çözmeye çalışıyoruz. Çözemediğimiz takdirde camiamıza anlatacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra
    Instagram
    Tuzlasporlu Çıra Fatih Terim'den özür diledi

    Cengiz, Florya Tesisleri'nin tapusu olmak üzere büyük çaba harcadıklarını ama takdir edilmemelerinin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

    Tuzlaspor maçında yaşananlar

    Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile yaptığı maçta yaşananlara değinen Cengiz, şunları söyledi:

    "Teknik direktörler ve oyunculara yanıt verecek noktada değilim. Onların yorumu onlara ait ama gördüğümüz bilinçli bir şekilde; ameliyattan yeni çıkmış bir oyuncunun oynanmayacağı bilindiği halde, yedek kulübesinde provoke eder şekilde davranması. Hiç hoş olmadı. Hele bir kadına ki sonradan Hande hanımla konuştum. Ağır, galiz, duyulmadık küfürlerle saldırılması utanç verici. Şok halde izledim. Rakip takımın teknik heyetinin tribünleri sahaya inmesini sağlayacak şekilde tahrik etmesi beni üzdü. Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerek." 

    Etiketler:
    Kayyum, Mustafa Cengiz, Galatasaray
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ankara'da yoğun sis
    Karikatür
    'ABD, Kuzey Akım-2'ye yönelik önlemlerin fayda etmeyeceğini kabul etti'
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet