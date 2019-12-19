Abdullah Avcı, maç sonrası rakip takımın soyunma odasında: Hayat şöyle bir şeydir, bugün buradasındır, yarın başka yerde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor'a konuk oldu. İlk maçı 3-0 kazanan Siyah-beyazlılar rövanş maçından da 2-0'lık skorla kaybetti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 24 Erzincanspor maçı sonrası rakip soyunma odasına giderek 24 Erzincanspor forması giyen futbolcuları tebrik etti. Abdullah Avcı'nın o konuşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Abdullah Avcı, "Hayat şöyle bir şeydir; bugün buradasındır yarın başka yerde. Hep gelişerek devam edin. Enerjiniz son derece iyi. Yardımlaşarak, gelişerek, üstüne koyarak, dönüşerek devam edin" dedi.
📍 24Erzincanspor soyunma odası— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 19, 2019
📹“...Beşiktaşlılık bir değerler manzumesidir. Dürüstlüktür. Ahlaklı olmaktır. İyi insan olmaktır...” pic.twitter.com/PPscdz6vQc
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