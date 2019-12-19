Abdullah Avcı, maç sonrası rakip takımın soyunma odasında: Hayat şöyle bir şeydir, bugün buradasındır, yarın başka yerde

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kaybettikleri 24 Erzincanspor karşılaşması sonrası rakip takımın soyunma odasına indi. Rakip takımın oyuncularını tebrik eden Avcı, “Hayat şöyle bir şeydir; bugün buradasındır yarın başka yerde. Hep gelişerek devam edin” dedi.