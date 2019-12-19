Doğuştan işitme ve konuşma engelli taraftara 'küfürlü tezahürat' cezası

Skor'da yer alan habere göre, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor – Sivasspor maçında taraftarın çirkin ve kötü tezahüratta bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sivasspor'a para ve deplasman tribünü cezası verildi.

Ceza kapsamında, misafir tribün A, B, C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

Tribünlere verilen bu ceza, karşılaşmayı deplasman tribününden izleyen doğuştan işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer'i de etkiledi.

'Bu sene bir daha aynı hata yapıldı'

İşaret diliyle derdini anlatan yüzde 71 engelli olan İlhan Biçer, “Sıkıntısız şekilde Malatya maçına gittik. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Neden böyle bir ceza veriyorlar anlamıyoruz. Gençlerbirliği maçına gidecektim gidemiyorum. Federasyonun yapmış olduğu bir hatadan dolayı” dedi.

İlhan Biçer'in oğlu Cihan Biçer, işitme ve konuşma engelli babasının aldığı cezadan dolayı şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, mağdur olduklarını söyledi.

Biçer, “Ligin 14. haftasında babam ile beraber Malatyaspor deplasmanına gitmiştik. Malatya deplasmanında küfür olmamasına rağmen tüm taraftarımıza ceza verdiler. Tüm taraftara ceza vermelerine ek olarak babama da ceza verdiler. Gençlerbirliği maçına bu hafta cezalıyız. Babamla birlikte Passolig gişesine gittik. Orada cezamız olmadığını söylediler ve ben de paraları karta yükledim. İnternet üzerinden biletleri almaya çalıştım fakat alamadım. Cezalısınız diye gösteriyordu. Ben buradan federasyona sesleniyorum, neden böyle bir uygulama yapıyorlar? Bu konuda çalışma yapmalarını istiyoruz. Cezayı kaldırmalarını istiyoruz. Cezayı kaldırsalar da her hafta aynısı oluyor. Babam doğuştan işitme ve konuşma engelli. Federasyon geçen sene de bir hata yapmıştı ve hatayı düzeltmişlerdi. Bu sene bir daha aynı hata yapıldı. Bu hatayla ilgili niye düzeltme yapıp bize yardımcı olmuyorlar? Kendisi işitme engelli, nasıl küfür eder? Sadece babam için geçerli değil bu Türkiye'nin dört bir yanında engelliler yok mu? Engellilere yönelik bir çalışma yapmaları lazım. Babamın engelli kartı da var. Bir uygulama getirmeleri lazım” ifadelerini kullandı.