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    beIN Sports

    beIN Sports'tan kulüplere şartlı görüntü yayınlama izni

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    Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Bein Sports, kulüplere limit ve şartlı olarak görüntü yayınlama izni verdi.

    Yayıncı kuruluş beIN Sports, bir süredir devam eden tartışmanın ardından kulüplerin sosyal medya hesaplarından görüntü kullanmalarına limitli ve şartlı olarak izin verdi.

    Medipol Başakşehir Sosyal Medya Koordinatörü Gökhan Yılmaz, "Yayıncı kuruluş, Süper Lig markasına ve takımlara zarar vermeyecek şekilde olmak kaydıyla görüntü paylaşımını ayda 1 dakika limitli olarak serbest bıraktı" paylaşımını yaptı.

    ‘Ayda 1 dakikayı geçmeyecek’

    AJANSSPOR'un aktardığına göre Bein Sports'un kulüplere koyduğu şartlar şu şekilde:

    •  Yapılan paylaşımlar, ayda 1 dakikayı geçmeyecek.
    •  Verilen görüntüler hakem hatalarını içermeyecek.
    •  Paylaşılacak görüntü öncelikle Bein Sports'a gönderilecek, onay gelmesi halinde paylaşım yapılabilecek.

    Geçen günlerde Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh el Hudaifi, bu konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

    Kulüplerden bazıları hesaplarında belli içerik yayınlamak istiyorlarsa hakları olmayan içerikleri yayınlamamalılar. Dünyanın her yerinde böyle. Eğer belli içerikleri yoluyor ve hakları size ait değilse bu hatalı bir durum. Örneğin diziden bir bölüm yayınladınız, hakları size ait değil. O zaman başınıza ceza gelebilir. Taraftarlarınıza video hazırlamak istiyorsanız biz yine yardımcı oluruz. Ancak kulüplere şu ricam var, başka bir kulübe hasar vermek için görüntü paylaşmayın. Rekabette olduğunuz kulübü kötü yönde etkilemek için görüntü paylaşmayın. Kötü bir halde söylemek istemiyorum ama ummak istemediğimiz durumlara girebiliriz. Başka bir kulübe zarar verirseniz bu bizi de içine çekiyor.

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    Etiketler:
    Digiturk, Gökhan Yılmaz, Medipol Başakşehir, beIN Sports, Sosyal medya
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