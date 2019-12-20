Babel'den 'Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti' iddiasına yanıt: Temiz kalpler her zaman kazanır

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, 'alacakları için FIFA'ya başvurdu' haberlerini yalanladı: "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Temiz kalpler her zaman kazanır."

Sarı-Kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Babel, alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki haberlere yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından iddialara cevap veren futbolcu, "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Spekülasyonları dikkate almaya gerek duymuyorum. Temiz kalpler her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Babel'in alacakları için FIFA'ya başvuruda bulunduğuna yönelik haberlerle ilgili,"Daha önce olmuştu. Gereği yapıldı. Yeni bir şey değil" demişti.

Babel'in, alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip önce kulübe ihtar gönderdiği, sonra da bir kopyasını FIFA'ya yolladığı iddia edilmişti.