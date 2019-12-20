PSG'li Icardi'nin eşi: Kocam bir maçı kaybettiği zaman benimle seks yapmak istemiyor

Paris Saint-Germain'in (PSG) Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Icardi'nin bir maçı kaybettikten sonra kendisiyle seks yapmak istemediğini kaydetti. Nara, sadece Icardi'nin mutluluğuyla ilgilendiğini ve şimdi onun 'çok mutlu olduğunu' söyledi.

PSG'nin Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, kocası ile özel yaşamı hakkında açıklamalarda bulundu.

Arjantinli profesyonel futbolcu Icardi'nin eşi, son zamanlarda futbolun çiftin özel yaşamını nasıl etkilediğini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

Football Italia'nın haberine göre, 'CR4 - La Repubblica delle Donn' isimli bir televizyon programında Nara'ya Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'nin bu yılın başında vermiş olduğu cinsel tavsiyeyle ilgili bir soru soruldu.

Conte'nin, Nara'ya bir futbolcunun maçtan önce çok uzun süre seks yapamayacağını ve sevişme sırasında mümkün olduğunca az fiziksel çaba göstermesi gerektiğini söylediği iddia edildi.

Nara ise soruya verdiği yanıtta "Ne diyeceğimi bilmiyorum, Mauro çok profesyonel ve oyunlardan önce hiçbir şey yapmıyor. Sadece oyundan sonra, işler iyi giderse. Aksine işler ters giderse beni görmek bile istemiyor!" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, sadece Icardi'nin mutluluğuyla ilgilendiğini belirten Nara, futbolcunun 'dünyanın en önemli kulüplerinden birinde' olduğu için 'şimdi çok mutlu olduğunu' söyledi.

Football Italia'ya göre, Nara'nın TV röportajının 22 Aralık'ta tam dökümünün yayınlanması bekleniyor.