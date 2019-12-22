Ali Koç'tan 'Zorlu Center' açıklaması: Biz oraya sanki bavulla girdik, görülen yerden girdik, görülen yerden çıktık

Ülker Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği derbi maçın ardından konuşan Ali Koç, iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu belirtti.

Galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik eden Koç, "Kazanan taraf biz olduk. Kazasız belasız maç bitti. İhtiyacımız olan 3 puandı. Bunun daha kıymetli olması için haftaya da kazanmamız lazım. Gereksiz puan kayıplarımız oldu. Takımımıza ve hocamıza sonuna kadar inanıyoruz. Şans biraz yanımızda olursa, maçlar da bu şekilde iyi yönetilirse, Fenerbahçe'nin önünün açık olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sonuçlar kötü olduğunda, hayal ürünü haberlerin çoğaldığını dile getiren Ali Koç, "Söz konusu Fenerbahçe ise çok daha fazla komplo üretiliyor. Sosyal medyaya baksan bir türlü, ana akım medyaya baksan bir türlü. Hafta içi Obradovic ile ilgili bir sürü şey söylendi. Spekülasyonlar bitti derken, bugün de 'Ersun (Yanal) hoca istifa edecek.' diyorsunuz, 'Kaptan kavga etti.' diyorsunuz. Hangi birine cevap verelim. Bazı kanallar, bazı kişiler bu üretim konusunda çok daha başarılılar, yoğun mesai harcamaktadırlar." diye konuştu.

Fenerbahçe'de çok fazla problemle uğraşdıklarını vurgulayan başkan Koç, harcama limiti tartışmalarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adam televizyon programında, 'Fenerbahçe federasyonla konuştu, 30'dan 40'a çıktı, sonra düştü.' diyor. Böyle töhmet altında bırakmak ayıptır. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) rica ediyorum, açıklama yapsınlar. Bizim harcama limitinin yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarılması talebimiz oldu mu?Görüşen kulüpler varsa, onu da açıklayın. Derbi sonrası keyfini yaşamamız gerekirken, iş bu noktaya geliyor. Öyle ya da böyle Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışıyorsunuz."

Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ı tüm eleştirilere rağmen hafta boyunca iyi çalıştığı için tebrik ederek, "Bakın arkadaşlar, biz bir şey yaparsak açık yaparız. Bari bunu anlamış olun. Biz arkadan dolap çevirmiyoruz. Açık açık söylüyoruz. Dolaylı bir şey söylemiyoruz. Mümkün olduğu kadar şeffafız. Biz daha lisans kuruluyla toplanmadan açıklama yapılmıştı." şeklinde konuştu.

Zorlu Center tartışması

Ali Koç'tan 'Zorlu Center' açıklaması: Biz oraya sanki bavulla girdik, görülen yerden girdik, görülen yerden çıktık https://t.co/qxm0It3eKs pic.twitter.com/5oQwfRiTRn — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 22, 2019

'Sözleşmenin detaylarında gizlilik var'

Zorlu Center'da gerçekleştirilen ve basına yansıması sonrası spekülasyonlara neden olan toplantıyla ilgili Ali Koç, "Bizim ciddi rahatsızlıklarımız vardı. 6 maçı kazanmışsın, 6 hakem de sonraki hafta yok. 6 maçta puan kaybetmişsin, hakemlere bir sonraki hafta maç veriliyor. 'Bu bir tesadüf müdür?' dedik. Böyle bir rahatsızlığımız vardı. Bu rahatsızlığımızı iletmek üzere TFF ile iletişime geçtik. O günkü toplantı Riva'da olacaktı ama zaman sıkışıklığı, yönetim kurulu olmasından dolayı Zorlu Center'da yapıldı. Bunun gizlisi saklısı yok. Biz oraya sanki bavulla girdik. Görülen yerden girdik, görülen yerden çıktık." açıklamasını yaptı.

Ali Koç, Bankalar Birliği ile görüşmelerini sürdürdükleri yapılandırma anlaşmasıyla ilgili ayrıntı veremeyeceğini dile getirdi.

Hazırlanan sözleşmeyi resmileştirebilmek için genel kurula gitmeleri gerekeceğinin altını çizen sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Sözleşmenin detaylarında gizlilik var. Bu sözleşmenin şartları öyle ki biz genel kurula gitmeden bunu imzalayamayız. O sıcak paraya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Buraya kadar anca getirebildik. Şunu bilin, imzalayan kulüpler de şimdiden sıkıntıya girdiler zaten." değerlendirmesinde bulundu.

Tribünlerde yaşanan küfür olaylarının galibiyete gölge düşürdüğünü de belirten Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaman zaman derbilerde olur, içimizi boşaltırız. Ancak maçta galibiz, futbolcular arasında olayı gerektirecek bir unsur yok, buna rağmen bize yakışmayacak bir görüntüydü. Mahcubiyetimi de sayın (Ahmet Nur) Çebi'ye ilettim. Belki bazı taraftarlarımız bana kızacaklar ama doğruyu da eğriyi de söylemekle yükümlüyüm. Siz olmasanız belki burada olmazdık ama bu bize yakışmadı. Hem ceza da yiyeceğiz. SMS'le para topladığımız şu ortamda ciddi rakamlar. Bir sürü kişi koltuğunu devretmek zorunda kalacak. Türk futboluna da bir katma değeri olduğunu düşünmüyorum bu tür davranışların. Başka tribünlere gittiğimizde ve bize böyle davranıldığında ne kadar rahatsız oluyorsak, kendi tribünlerimizde de hassas olmalıyız."

Ali Koç, stattan ayrılırken otoparkta teknik direktör Ersun Yanal'ın aracına kadar gitti ve tecrübeli teknik adamla tokalaşarak kendisini uğurladı.