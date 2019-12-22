Kayıt
02:59 23 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Ali Koç'tan 'Zorlu Center' açıklaması: Biz oraya sanki bavulla girdik, görülen yerden girdik, görülen yerden çıktık

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104070/10/1040701028.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/201912221040894553-ali-koctan-zorlu-center-aciklamasi-biz-oraya-sanki-bavulla-girdik-gorulen-yerden-girdik-gorulen/

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takıma ve teknik direktörlerine inandıklarını söyledi. Koç ayrıca, Zorlu Center'daki görüşmeye ilişkin, "Biz oraya sanki bavulla girdik. Görülen yerden girdik, görülen yerden çıktık" dedi.

    Beşiktaş
    © Fotoğraf : Twitter
    Beşiktaş'tan hakem kararlarına tepki: Bu düzen böyle sürmeyecek
    Ülker Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği derbi maçın ardından konuşan Ali Koç, iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu belirtti.

    Galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik eden Koç, "Kazanan taraf biz olduk. Kazasız belasız maç bitti. İhtiyacımız olan 3 puandı. Bunun daha kıymetli olması için haftaya da kazanmamız lazım. Gereksiz puan kayıplarımız oldu. Takımımıza ve hocamıza sonuna kadar inanıyoruz. Şans biraz yanımızda olursa, maçlar da bu şekilde iyi yönetilirse, Fenerbahçe'nin önünün açık olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Sonuçlar kötü olduğunda, hayal ürünü haberlerin çoğaldığını dile getiren Ali Koç, "Söz konusu Fenerbahçe ise çok daha fazla komplo üretiliyor. Sosyal medyaya baksan bir türlü, ana akım medyaya baksan bir türlü. Hafta içi Obradovic ile ilgili bir sürü şey söylendi. Spekülasyonlar bitti derken, bugün de 'Ersun (Yanal) hoca istifa edecek.' diyorsunuz, 'Kaptan kavga etti.' diyorsunuz. Hangi birine cevap verelim. Bazı kanallar, bazı kişiler bu üretim konusunda çok daha başarılılar, yoğun mesai harcamaktadırlar." diye konuştu.

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
    © AA / Haluk Satır
    Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları arasında kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı
    Fenerbahçe'de çok fazla problemle uğraşdıklarını vurgulayan başkan Koç, harcama limiti tartışmalarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Adam televizyon programında, 'Fenerbahçe federasyonla konuştu, 30'dan 40'a çıktı, sonra düştü.' diyor. Böyle töhmet altında bırakmak ayıptır. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) rica ediyorum, açıklama yapsınlar. Bizim harcama limitinin yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarılması talebimiz oldu mu?Görüşen kulüpler varsa, onu da açıklayın. Derbi sonrası keyfini yaşamamız gerekirken, iş bu noktaya geliyor. Öyle ya da böyle Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışıyorsunuz."

    Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ı tüm eleştirilere rağmen hafta boyunca iyi çalıştığı için tebrik ederek, "Bakın arkadaşlar, biz bir şey yaparsak açık yaparız. Bari bunu anlamış olun. Biz arkadan dolap çevirmiyoruz. Açık açık söylüyoruz. Dolaylı bir şey söylemiyoruz. Mümkün olduğu kadar şeffafız. Biz daha lisans kuruluyla toplanmadan açıklama yapılmıştı." şeklinde konuştu.

    Zorlu Center tartışması

    Fenerbahçe, Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile karşılaştı.
    © AA / Serhat Çağdaş
    Derbi maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 yendi
    Zorlu Center'da gerçekleştirilen ve basına yansıması sonrası spekülasyonlara neden olan toplantıyla ilgili Ali Koç, "Bizim ciddi rahatsızlıklarımız vardı. 6 maçı kazanmışsın, 6 hakem de sonraki hafta yok. 6 maçta puan kaybetmişsin, hakemlere bir sonraki hafta maç veriliyor. 'Bu bir tesadüf müdür?' dedik. Böyle bir rahatsızlığımız vardı. Bu rahatsızlığımızı iletmek üzere TFF ile iletişime geçtik. O günkü toplantı Riva'da olacaktı ama zaman sıkışıklığı, yönetim kurulu olmasından dolayı Zorlu Center'da yapıldı.  Bunun gizlisi saklısı yok. Biz oraya sanki bavulla girdik. Görülen yerden girdik, görülen yerden çıktık." açıklamasını yaptı.

    'Sözleşmenin detaylarında gizlilik var'

    Ali Koç, Bankalar Birliği ile görüşmelerini sürdürdükleri yapılandırma anlaşmasıyla ilgili ayrıntı veremeyeceğini dile getirdi.

    Hazırlanan sözleşmeyi resmileştirebilmek için genel kurula gitmeleri gerekeceğinin altını çizen sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Sözleşmenin detaylarında gizlilik var. Bu sözleşmenin şartları öyle ki biz genel kurula gitmeden bunu imzalayamayız. O sıcak paraya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Buraya kadar anca getirebildik. Şunu bilin, imzalayan kulüpler de şimdiden sıkıntıya girdiler zaten." değerlendirmesinde bulundu.

    Ali Koç-Ersun Yanal
    © Fotoğraf : Twitter
    Ersun Yanal: Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var, bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz
    Tribünlerde yaşanan küfür olaylarının galibiyete gölge düşürdüğünü de belirten Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Zaman zaman derbilerde olur, içimizi boşaltırız. Ancak maçta galibiz, futbolcular arasında olayı gerektirecek bir unsur yok, buna rağmen bize yakışmayacak bir görüntüydü. Mahcubiyetimi de sayın (Ahmet Nur) Çebi'ye ilettim. Belki bazı taraftarlarımız bana kızacaklar ama doğruyu da eğriyi de söylemekle yükümlüyüm. Siz olmasanız belki burada olmazdık ama bu bize yakışmadı. Hem ceza da yiyeceğiz. SMS'le para topladığımız şu ortamda ciddi rakamlar. Bir sürü kişi koltuğunu devretmek zorunda kalacak. Türk futboluna da bir katma değeri olduğunu düşünmüyorum bu tür davranışların. Başka tribünlere gittiğimizde ve bize böyle davranıldığında ne kadar rahatsız oluyorsak, kendi tribünlerimizde de hassas olmalıyız."

    Ali Koç, stattan ayrılırken otoparkta teknik direktör Ersun Yanal'ın aracına kadar gitti ve tecrübeli teknik adamla tokalaşarak kendisini uğurladı.

    İlgili konular:

    Ali Koç: Olabileceğimiz yerin 7-8 puan gerisindeyiz
    Ali Koç hakkında suç duyurusu
    Ali Koç: Potansiyelini aşan bir Türkiye için herkesin sorumluluğu var
    Etiketler:
    Ali Koç, Fenerbahçe, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.
    Tunceli'de kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
    Karikatür
    ABD’de Demokrat Parti'den RT ve Sputnik’ten uzak durma tavsiyesi
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet