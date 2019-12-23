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15:13 23 Aralık 2019
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    Beşiktaş Başkanı Çebi: Bütün ülke rezaleti izledi, en azından özür dileyin

    © İHA /
    Spor
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    Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararlarıyla ilgili konuştu. "Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı unutmayacak. Unutursak aynı rezaleti tekrar yaşayacağımızı biliyoruz" diyen Çebi, "Dünkü maçın hakemi, TFF ve kurulları, dün geceden memnunlar mıydı? Vicdanları rahat mı? Bütün ülke rezaleti izledi" ifadesini kullandı.

    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, maçta yaşanan hakem hatalarıyla ilgili Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi.

    TFF ve MHK'yı sert sözlerle eleştiren Çebi, "VAR kayıtları açıklanmalı. Neyi gizliyorsunuz. Futbol ailesinden gizleyecek neyiniz var. Açıklayın kayıtları" dedi.

    Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimine teşekkür eden Çebi, "Ancak maç başlamadan önce yapılan anons ve şarkılarla Fenerbahçe seyircisinin galeyana getirilmesi manidardır" diye konuştu.

    ​Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan Çebi'nin basın toplantısında yaptığı konuşmanın tam metni şöyle:

    'Adaleti tüm takımlar için istiyoruz'

    "Sayın Ali Koç ve yönetimine, bana ve yönetimime gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederiz. Ancak maç başlamadan önce yapılan anons ve şarkılarla Fenerbahçe seyircisinin galeyana getirilmesi manidardır.

    Beşiktaş
    © Fotoğraf : Twitter
    Beşiktaş'tan hakem kararlarına tepki: Bu düzen böyle sürmeyecek
    Adaleti tüm takımlar için istiyoruz. Bu sebeple hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş’ın lehine dahi verilse yanlış kararları bizim kabul etmemiz söz konusu olamaz. Bedeli ne olursa olsun bu düşünceden ve söylemlerden vazgeçmeyeceğiz.

    Henüz ikinci ayını doldurmamış bir yönetimiz. Ülke futbolunun içinde bulunduğu koşulları biliyoruz. İlk günden itibaren yapıcı olmak için elimizden gelen her çabayı sarf ettik. Yapıcı olmak adına harcadığımız bu çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz.

    Kamuoyu önünde konuşmadık, sustuk, uyarılarımızı ilgililere yaptık. Sonuç; haftalardır süren skandal kararların dün gece itibariyle rezalete dönüştüğü konusunda tüm kamuoyu, spor ve hakem yorumcuları hem fikirdir.

    'Adil bir futbol için savaşacağız'

    Asla ayrıcalık istemedik. İlk günden itibaren sadece adalet istedik. Tek başımıza kalsak da bu söylemden vazgeçmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun adil bir futbol için savaşacağız. Türkiye’de futbol düzeninin bugüne kadar olduğu gibi sürmesini isteyenler, bizden uzak dursun. Bu düzenin böyle sürmesini istemeyenler ise artık safları sıkılaştırmak zorunda.

    'Hakemler bizi doğrayamaz'

    Hakemler, futbolu yönetenler adil olmak zorundadır. Benim takımım, dün iyi performans göstermemiş olabilir, size ne! O bizim iç meselemiz. Hakem gelip bilet kesemez. Bizi doğrayamaz. Herkes işini yapacak. İyi olan şanslı olan kazanacak. Kaybeden de kendisini geliştirmeye uğraşacak. Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak. Unutursak aynı rezaleti tekrar yaşayacağımızı biliyoruz! Asla unutmayacağız.

    ​'Özür dilemek erdemdir'

    Dün maçtan önce başlayıp maç sonuna kadar çok ağır küfürlere maruz kaldık. Sayın Ali Koç, maç sonrası bizzat yanıma gelip özür diledi. Sonrasında bu tavrını kameralar karşısında sürdürdü. Bu yaklaşımı için kendisine teşekkür ederim. Özür dilemek büyük bir erdemdir.

    Dünkü maçın hakemi, TFF ve kurulları, dün geceden memnunlar mıydı? Vicdanları rahat mı? Bütün ülke rezaleti izledi. En azından çıkın özür dileyin. Beşiktaşlılardan, futbol kamuoyundan özür dileyin. ‘Yok, biz dün akşamdan memnunuz’ diyorsanız çıkın onu söyleyin. Sizin adınıza biz mahçup olalım.

    'Beşiktaş'a cephe alacak olanlar, birkaç kez daha düşünsün'

    Hakemler aleyhine konuşursak hakem camiası bize cephe alırmış! Biz düşman mıyız? Beşiktaş, bu ülkenin en eski spor kulübü ve en önemli sivil toplum kuruluşudur. Cephe alacak olan birkaç defa daha düşünsün. Adalet isteyene cephe alacak olanlar da takkelerini önlerine bir koysunlar.

    Bundan sonrası için neler yapacağız! Her şeyden önce adaletsizlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri kullanmaya kalkmasın kimse. Lehimize haksız bir iki karar verip bir başka rakibimizi adaletsizlikle boğmaya kalkmayın. Biz sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için bu adaletin peşindeyiz.

    'VAR protokolünün değişmesini istiyoruz'

    VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa hem yurt içinde hem yurt dışında çalışacağız. Teniste, voleybolda olduğu gibi teknik kadroya VAR’a müracaat imkanı tanınmalı.

    Şenol hocamın dediği gibi iyi niyet olmadıktan sonra var mış yokmuş fark etmiyor. VAR kayıtları açıklanmalı. Neyi gizliyorsunuz. Futbol ailesinden gizleyecek neyiniz var! Açıklayın kayıtları. Biz de başkaları gibi elimizde kayıt var mı diyelim.

    'Çürük elmaların temizlenmesinden çekinmeyin'

    Korkmayın! Açıklayın! Çürük elmaların temizlenmesinden çekinmeyin. Elma büyükmüş küçükmüş, ihracaata yönelikmiş, geçin bunları. Çürükleri temizlemediğiniz sürece bütün elmaları, yani bütün futbolu yok edeceksiniz.

    Lig sıralamasında denge gözetiliyor algısı ligimize ağır darbe vurur, böyle bir algı kamuoyunda hakim durumda.

    'Güneşi balçıkla sıvatmayacağız'

    UEFA hakem komitesi ve bu komiteyle yakın teması olan bir hakem gözlemcisi ve hocasıyla anlaşmak istiyoruz. Yönetim ve teknik kadromuzu eğitecek. Maçlarımızı izleyecek, rakiplerimizin kritik maçlarını izleyecek ve bize maçın hakemleriyle ilgili raporlar sunacak. Bu raporları, UEFA ve FIFA hakem komiteleriyle paylaşacağız. Güneşi balçıkla sıvatmayacağız. Şikayet değil, doğruyu, adaleti tesis etme mücadelesi vereceğiz.

    Camia olarak başkanından yönetimine, futbolcusundan teknik adamına, yedisinden yetmişine futbol adaleti için mücadele edeceğiz. Futbolda adalet isteyenleri desteğe, mücadeleye katılmaya davet ediyorum."

    Etiketler:
    FIFA, Şenol Güneş, Hakem, VAR, UEFA, Ali Koç, Cüneyt Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK), MHK, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi
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