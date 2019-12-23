Galatasaray'da Mustafa Turgun istifa etti

Galatasaray, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kulübün Genel sekreterlik görevini yapan'un görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

''Kulübümüzde Genel Sekreterlik görevini sürdüren Sayın Mustafa Turgun, emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmıştır.

Uzun yıllar kulübümüze özveriyle hizmet etmiş olan çalışma arkadaşımız Sayın Mustafa Turgun’a vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü''.