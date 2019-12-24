Eritreli futbolcular yine ortadan kayboldu

Ülkelerindeki hayat koşullarından memnun olmadıkları için müsabakaya gittikleri ülkelerden geri dönmeyen Eritre Milli Takımı'nın oyuncuları bu kez Uganda’da ortadan kayboldu. Futbolcular ülkesine dönüş uçağına binmedi.

Uganda’da bölgesel futbol turnuvasına katılan Eritre Milli Takımı'nın yedi futbolcusu, dönüş uçağına binmeyerek başkent Kampala’da ortadan kayboldu.

Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) Kupası sözcülerinden Rogers Mulindwa, yaptığı açıklamada, polisin, kaybolan 7 futbolcu için arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ekim ayında yine 20 yaş altı turnuva için Uganda’ya gelen 4 Eritreli futbolcu, ülkelerine dönmeyerek Uganda’ya iltica talebinde bulunmuştu.

Eritreli futbolcular önceki yıllarda da Botsvana, Kenya, Angola ve Tanzanya'da kayıplara karışmış ya da iltica talep etmişti.

It's the second time this year footballers from Eritrea have disappeared while on international duty. https://t.co/6yjYqTvcJ9 — BBC News Africa (@BBCAfrica) December 23, 2019

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