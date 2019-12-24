Brezilyalı Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı

Brezilyalı futbolcu Hulk hakkında ülkesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında 12 yıllık eşiyle ayrılık kararı alan Hulk'un, eşinin yeğeniyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Çin takımlarından Shanghai SIPG forması giyen Hulk lakaplı futbolcu Givanildo Vieira de Souza'nın adı yasak aşk ilişkisine karıştı.

12 yıldır evli olduğu eşi Iran Angelo de Souza ile geçen Ağustos ayında ayrılık kararı alan 31 yaşındaki yıldız ismin, eşinin yeğeni Camila ile birlikte olduğu öğrenildi.

Brezilya basınında haberlerin çıkmasının ardından Hulk ve Camila’nın yakın çevresi ikilinin ilişkisini doğruladı. Yapılan açıklamada, “Bu cumartesi, Hulk, Camila’nın ailesini ve kardeşlerini telefonla arayarak ilişkilerini açıkladı” ifadeleri kullanıldı.

View this post on Instagram O melhor lugar do mundo é aqui🙏🏼❤️🙏🏼#maemaisfelizdomundo. A post shared by @ iran_angelo on Aug 23, 2019 at 2:34am PDT

Yaşananların ardından Hulk’un temsilciliğini yapan ajans da konuyla ilgili bir duyuru yaparak, “Hulk ve Camila geçen Ekim ayında birlikte olmaya başladı ve saklamak istemediler. Konuyu şeffaf ve kötü niyetli yorumlardan uzak tutmak istediler. Buna ek olarak geçen cumartesi ailesine ve çocuklarına durumu anlattı” denildi.

Hulk ve Iran'ın Ian, James ve Alice adından üç çocukları bulunuyor.

Camila, Hulk’un eski eşinin en sevdiği yeğeniydi. İkilinin sosyal medyada birlikte olduğu sevgi sözcüklerinin dolu olduğu birçok paylaşım yer alıyor.

Iran ve Camila'nın fotoğrafları halen Iran’ın sosyal medya hesabında duruyor.