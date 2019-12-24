Beşiktaş, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu. Siyah-beyazlı kulübün başvurusunda, VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının açıklanması istendi.

Başvuruda "22.12.2019 tarihinde Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası nedeniyle kamuoyunda oluşan infial malumunuzdur" denilerek, şu görüşlere yer verildi:

'Adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemli'

"Tüm spor yorumcularının hemfikir olduğu konuların kayıtlara yansıyış biçimlerinin bilinmesi ise kaybedilmiş adalet duygusunun geri kazanımı için son derece önemlidir. Maçla ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlacaktır. Anılan nedenlerle müsabakanın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00'ye kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz."

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiği maçın ardından açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Maçın hakemi, TFF ve kurulları, dün geceden memnunlar mıydı? Vicdanları rahat mı? Bütün ülke rezaleti izledi. En azından çıkın özür dileyin" demişti.

Çebi, "VAR kayıtları açıklanmalı. Neyi gizliyorsunuz? Futbol ailesinden gizleyecek neyiniz var? Açıklayın kayıtları" ifadesini kullanmıştı.