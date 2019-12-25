Fikret Orman'ın asistanı Başak Peki’den Beşiktaş'a haciz

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın asistanı olan Başak Peki'in alacakları nedeniyle siyah beyazlı kulübe haciz kararı yolladığı öğrenildi.

Skor'da yer alan habere göre, Beşiktaş’tan olaylı şekilde ayrılan eski başkan Fikret Orman’ın asistanından siyah beyazlı kulübü şoke eden bir hamle geldi.

Orman’ın asistanlığını yapan Başak Peki, 27 bin lira alacağı için siyah beyazlı kulübe haciz kararı yolladı.

Yaşanan gelişme sonrasında Beşiktaş yönetiminin devreye girdiği ve sorunun çözüldüğü öğrenildi.

Alınan bilgilere göre; Başak Pekin’in kulüpteki görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı belirtildi.