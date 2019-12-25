PSG'den ayrılan Edinson Cavani'nin yeni takımı belli oldu

Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen Uruguaylı forvet Edinson Cavani, takımıyla olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Ajansspor'un aktardığı habere göre, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen 32 yaşındaki Uruguaylı forvet Edinson Cavani, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile her konuda anlaştı.

Haberde, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'nun yıldız oyuncuya senelik 12 milyon Euro'dan 2023 yılına kadar sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cavani bu sezon PSG çıktığı 11 maçta, 3 gol kaydetti.