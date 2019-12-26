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22:37 26 Aralık 2019
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    Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk

    Konyaspor Başkanı Kulluk: Süper Lig artık 3-5 takımın hegemonyasına teslim edilecek durumda değildir

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    Spor
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    Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, "Süper Lig artık 3-5 takımın hegemonyasına teslim edilecek durumda değildir. Bizim gözümüzde bütün takımlar eşittir. Hiçbir takımın diğer takımlara karşı üstünlüğü yoktur" dedi.

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    © Fotoğraf : İHA
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    Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in bir basın kuruluşuna verdiği röportajdaki, "Biz 'VAR kayıtları açıklansın.' dediğimiz için Kulüpler Birliği Vakfı, 17 kulüp adına bir bildiri yayınladı. Oysa bu açıklamayı yapan 17 değil, 8 kulüptü. Firavunun laneti gibi o bildiride imzası olan 8 kulübün 3'ü küme düştü." sözlerine tepki gösterdi.

    Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, her sezon İstanbul takımlarının kendi aralarında güç savaşı yaşadığını ve buna bağlı gövde gösterisi yaptıklarını savunan Hilmi Kulluk, "Bu yaşadıklarına Anadolu takımlarını da dahil ettiklerini görüyorum. Zan altında bırakan, suçlayıcı ifadelerle, tepeden bakarak ve diğer takımları yok sayarak kendi aralarındaki hesapları görmeye çalışmaları her geçen gün spor kamuoyunu daha da çok rahatsız etmektedir." ifadelerini kullandı.

    Bu takımların yöneticilerinin yöntem ve usullerinin her zaman aynı olduğunu öne süren Kulluk, şu görüşlerini paylaştı:

    "Bugün yeniden gündeme taşınan Kulüpler Birliği Vakfı bildirisine, dönemin Kayserispor Kulübü Başkanı ve vakfın başkan yardımcısı Sayın Erol Bedir ile yaptığımız telefon konuşmasında sözlü onay verdim. Ancak bildiriye bizim açımızdan son derece önemli olan ve olmazsa olmazımız gördüğümüz bir cümlenin ilave edilmesi konusunda da mutabık kaldık. Bildiriye vereceğimiz onay için öne sürdüğümüz tek şart buydu. O bildiride, Anadolu kulüplerine yapılan çok daha büyük hakem hataları karşısında Türkiye Futbol Federasyonunun, bugünkü tartışmalara konu olan reaksiyonu göstermediği ve benzer kararlar almadığı, dolayısıyla bu durumun adalet duygusunu yaraladığı özellikle ifade edildi. Bugün benzer bir durumla karşılaşsak, Anadolu takımlarına karşı yapılan hataların ve sonrasında çifte standart anlayışıyla sümen altına itilen haksızlıkların altını çizmek için yine aynı şekilde hareket ederdim."

    'Lanetli kulüplere eklenmek için hedef mi gösteriliyoruz?'

    © Fotoğraf : Twitter
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    Kulluk, bahse konu takımların yöneticilerinin yaptıkları açıklamalara dikkat etmek zorunda olduklarını vurgulayarak, "İçinde lanetin, firavunun yer aldığı cümleler kurularak, yoksa biz de lanetli kulüplere eklenmek için hedef mi gösteriliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Mustafa Cengiz'in açıklamasında yer alan, "Bu 8 kulüp asla hakem hataları için konuşamaz! Konuşmamaları gerekir. Hakemler hakkında kesinlikle basın toplantısı yapmamaları gerekir." şeklindeki ifadeleri son derece talihsiz bulduğunu kaydeden Hilmi Kulluk, şu görüşlerini aktardı:

    "İttifak Holding Konyaspor ve diğer Anadolu takımlarına hiç kimse nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini ve ne yapacağını dikte edemez. Süper Lig artık 3-5 takımın hegemonyasına teslim edilecek durumda değildir. Kulüplerimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, hakkaniyet çerçevesinde sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Bizim gözümüzde bütün takımlar eşittir ve hiçbir takımın diğer takımlara karşı üstünlüğü yoktur. İlgili kurum ve kuruluşlar için de aynı şekilde olma zorunluluğu vardır. Bu zorunluluğun, Süper Lig takımları arasındaki adaletin sağlamlaştırılabilmesi için muhakkak tesis edilmesi gerekmektedir."

     

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    Etiketler:
    Süper Lig, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Hilmi Kulluk, Konyaspor, Türkiye
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